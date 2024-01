Il trucco per guardare Meraviglie di Alberto Angela dall'estero

Dal 1 gennaio 2024 è disponibile il documentario di successo Meraviglie D’Africa – Namibia di Alberto Angela. Un titolo per tutta la famiglia, istruttivo e piacevole da vedere. Scoprirai tantissime cose nuove, paesaggi incantevoli e molto altro ancora. Come puoi vederlo se vivi all’estero o se ti trovi fuori dall’Italia per lavoro o vacanza? Semplice, installa NordVPN sui tuoi dispositivi.

Una volta attivata sul dispositivo dal quale vuoi vedere Il Viaggio con Alberto Angela, devi scaricare e installare Rai Play. Grazie a questa piattaforma ottieni l’accesso alla programmazione Rai in streaming live e on demand. Una volta effettuato l’accesso noterai che l’app impedisce la fruizione dei contenuti a causa della tua posizione geografica. In pratica stai subendo i cosiddetti blocchi regionali.

Si tratta di georestrizioni adottate dalle piattaforme di streaming per mantenere i loro contenuti disponibili solo in determinate aree geografiche. Ed è qui che entra in gioco NordVPN, grazie alla quale potrai tranquillamente vedere Meraviglie D’Africa – Namibia di Alberto Angela anche dall’estero in streaming su qualsiasi dispositivo, comprese smart TV. Ecco la sinossi ufficiale del documentario:

Alberto Angela accompagna il pubblico nel continente africano con un lungo speciale interamente dedicato alla Namibia. Un paese dai paesaggi straordinari e dalla natura selvaggia, uno degli ultimi luoghi nei quali è possibile vedere l’Africa più autentica.

Meraviglie di Alberto Angela: come impostare NordVPN

Probabilmente in questo momento ti starai chiedendo come impostare NordVPN per riuscire ad accedere a Rai Play e così vedere in streaming Meraviglie D’Africa – Namibia di Alberto Angela. Prima di tutto attiva la VPN inserendo le credenziali che hai registrato in precedenza al momento del download dell’applicazione. Dopodiché seleziona un server italiano nella sezione dedicata ai server. Avvia la VPN e torna su Rai Play.

Come per magia la tua posizione virtuale sarà in Italia garantendoti così il libero accesso a tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili nel tuo Paese. Ovviamente questo procedimento vale anche al contrario. Infatti, selezionando un server di un determinato Paese ti assicuri la possibilità di vedere i contenuti disponibili sulle sue piattaforme di streaming live e on demand.

