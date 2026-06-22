 Il trucco per scoprire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il trucco per scoprire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

La verifica automatica della crittografia di WhatsApp fallisce quando qualcuno ti blocca. È il metodo più discreto per scoprirlo.
Il trucco per scoprire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp
Informatica App e Software
La verifica automatica della crittografia di WhatsApp fallisce quando qualcuno ti blocca. È il metodo più discreto per scoprirlo.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La foto profilo è sparita. I messaggi mostrano una sola spunta. Le chiamate non partono. Sei stato bloccato? Forse. O forse la persona ha cambiato telefono, rimosso la foto profilo o modificato le impostazioni della privacy. I metodi classici per capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp non sono affidabili, e bisogna inviare un messaggio, perciò l’altra persona sa che ci hai provato.

C’è un metodo migliore, e usa una funzione che quasi nessuno conosce: la verifica della crittografia.

Il trucco della crittografia di WhatsApp, come funziona

Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l’app, si cambia telefono o si collega un nuovo dispositivo. Dal 2023, WhatsApp ha una verifica automatica della crittografia, basta aprire la schermata di crittografia e l’app verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L’altra persona non deve fare nulla.

Quando qualcuno ti blocca, la verifica automatica smette di funzionare per quella specifica chat. Non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce alla verifica di completarsi.

Come controllare (passo per passo)

Si apre la chat con la persona che sospetti ti abbia bloccato. Tocca il nome in cima alla chat per aprire la schermata informazioni contatto. Cerca l’opzione “Crittografia” e fai tap. WhatsApp proverà a verificare la crittografia automaticamente. Aspetta qualche secondo.

Se tutto è a posto, la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp non riesce a verificare la crittografia automaticamente e chiede di verificarla in un altro modo, è il segnale. Non significa che c’è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco.

I limiti del metodo

WhatsApp non ha mai confermato ufficialmente che questo metodo rileva un blocco. È un effetto collaterale della verifica della crittografia, non una funzione progettata per questo scopo. Non sappiamo se WhatsApp modificherà la verifica automatica in futuro per impedire che questo trucco funzioni. Fino a quel momento, se mai succederà, è il modo più affidabile e discreto per avere una risposta senza mandare un messaggio e senza che l’altra persona lo sappia.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 22 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Android Auto a rischio? Cosa vogliono davvero i produttori di auto

Android Auto a rischio? Cosa vogliono davvero i produttori di auto
Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'

Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'
Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti

Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti
Google Calendar ha 200 colori per gli eventi, era ora!

Google Calendar ha 200 colori per gli eventi, era ora!
Android Auto a rischio? Cosa vogliono davvero i produttori di auto

Android Auto a rischio? Cosa vogliono davvero i produttori di auto
Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'

Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'
Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti

Spotify down il 19 giugno: tutti gli aggiornamenti
Google Calendar ha 200 colori per gli eventi, era ora!

Google Calendar ha 200 colori per gli eventi, era ora!
Tiziana Foglio
Pubblicato il
22 giu 2026
Link copiato negli appunti