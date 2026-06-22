Il trucco per scoprire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp

La foto profilo è sparita. I messaggi mostrano una sola spunta. Le chiamate non partono. Sei stato bloccato? Forse. O forse la persona ha cambiato telefono, rimosso la foto profilo o modificato le impostazioni della privacy. I metodi classici per capire se qualcuno ti ha bloccato su WhatsApp non sono affidabili, e bisogna inviare un messaggio, perciò l’altra persona sa che ci hai provato.

C’è un metodo migliore, e usa una funzione che quasi nessuno conosce: la verifica della crittografia.

Il trucco della crittografia di WhatsApp, come funziona

Ogni chat WhatsApp ha le sue chiavi di crittografia. Le aggiorna quando si reinstalla l’app, si cambia telefono o si collega un nuovo dispositivo. Dal 2023, WhatsApp ha una verifica automatica della crittografia, basta aprire la schermata di crittografia e l’app verifica da sola se i messaggi e le chiamate sono protetti correttamente. L’altra persona non deve fare nulla.

Quando qualcuno ti blocca, la verifica automatica smette di funzionare per quella specifica chat. Non è un problema di sicurezza, è che il blocco impedisce alla verifica di completarsi.

Come controllare (passo per passo)

Si apre la chat con la persona che sospetti ti abbia bloccato. Tocca il nome in cima alla chat per aprire la schermata informazioni contatto. Cerca l’opzione “Crittografia” e fai tap. WhatsApp proverà a verificare la crittografia automaticamente. Aspetta qualche secondo.

Se tutto è a posto, la verifica si completa senza errori. Se WhatsApp non riesce a verificare la crittografia automaticamente e chiede di verificarla in un altro modo, è il segnale. Non significa che c’è un problema di sicurezza, ma che la verifica automatica è fallita a causa di un blocco.

I limiti del metodo

WhatsApp non ha mai confermato ufficialmente che questo metodo rileva un blocco. È un effetto collaterale della verifica della crittografia, non una funzione progettata per questo scopo. Non sappiamo se WhatsApp modificherà la verifica automatica in futuro per impedire che questo trucco funzioni. Fino a quel momento, se mai succederà, è il modo più affidabile e discreto per avere una risposta senza mandare un messaggio e senza che l’altra persona lo sappia.