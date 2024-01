Ecco il trucco per vedere la 7a puntata di MasterChef dall'estero

MasterChef Italia, il noto e seguito show cooking di Sky, è arrivato già alla sua 7a puntata. Dopo diverse eliminazioni le sfide diventano sempre più accese e i malumori tra gli aspiranti chef crescono sempre di più, complici anche le regole del gioco e i vantaggi delle Mistery Box e della vittoria nelle prove esterne. Se ancora non hai visto la nuova stagione abbonati subito a NOW TV. Grazie al suo prezzo conveniente hai tutti i contenuti di Sky TV disponibili in streaming live e on demand.

A partire da soli 6,99 euro al mese hai accesso a tantissimi contenuti super interessanti per te e per tutta la famiglia. Guarda le migliori serie TV, quelle italiane e internazionali. Alcune sono addirittura trasmesse in contemporanea con gli Stati Uniti! A questo aggiungici i migliori show di cui tutti parlano, i documentari di scienza, natura, politica e attualità e le notizie da tutto il mondo.

MasterChef Italia: guarda la 7a puntata dall’estero

Con il tuo abbonamento NOW TV hai accesso in streaming a tutti i contenuti anche in viaggio. Se sei in Italia tutto bene, ma se ti trovi all’estero potresti avere qualche problema a vedere la 7a puntata di MasterChef Italia dovuto ai blocchi regionali. Per aggirarli esiste un trucco legale e sicuro. Attiva NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie a questa VPN hai a tua disposizione oltre 5900 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo.

Questo ti permette di decidere quale posizione virtuale scegliere per accedere ai contenuti del web. Utilissima, questa opzione ti colloca virtualmente in Italia selezionando un server italiano. Così facendo aggiri le georestrizioni di NOW TV e puoi accedere tranquillamente ai suoi contenuti in streaming per non perderne nemmeno uno anche se sei all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.