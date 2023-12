Ecco il trucco per vedere la BBC dall'Italia in streaming

Film, serie TV e sport oggi costano troppo in Italia? Se sei tra quelli che vorrebbero un intrattenimento più economico e completo allora devi dare un’occhiata a questo trucco. Con meno di 3 euro al mese, hai la possibilità di accedere a tutti i contenuti della BBC in streaming dall’Italia. Come? Semplice, installa NordVPN sui tuoi dispositivi.

Grazie a questa incredibile VPN hai a tua completa disposizione oltre 5900 server che ti permettono di girare praticamente il mondo. Collocati in 60 Paesi, ti danno la possibilità reale di cambiare la tua posizione virtuale quando vuoi, dove vuoi e quante volte vuoi. Senza alcun limite, tu sei in Italia, ma puoi spostarti virtualmente nel Regno Unito.

Questa operazione consente ai tuoi dispositivi di aggirare le restrizioni geografiche e così accedere ai contenuti disponibili solo agli utenti che si connettono da quel determinato Paese. Ecco quindi come puoi vedere tutti i contenuti disponibili sulla BBC dall’Italia. Una volta spostata la tua posizione virtuale nel Regno Unito, scarica BBC iPlayer, registrati e accedi alla piattaforma.

BBC in streaming dall’Italia: oggi si può con NordVPN

Con NordVPN vedi tutta la BBC in streaming dall’Italia. Devi solo installare la sua app multidispositivo, disponibile anche per smart TV, e attivare la VPN solo dopo aver selezionato un “server inglese” dalla sezione dedicata ai server. Davvero molto semplice vero? Questo vale per tutti i contenuti e per tutte le piattaforme disponibili in tutto il mondo.

Oltre a garantirti un accesso illimitato senza restrizioni geografiche, NordVPN ti assicura anche una connessione dati illimitata in quanto a prestazioni. Infatti, ogni server fornisce ai tuoi dispositivi una larghezza di banda illimitata su cui appoggiare la propria connessione dati. In questo modo hai uno streaming senza buffering e con un flusso stabile. Un’ottima soluzione a un prezzo decisamente conveniente.

