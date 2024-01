True Detective: guarda la serie in streaming

La nuova stagione di True Detective, la quarta intitolata Night Country, è in streaming solo su NOW. Puoi guardare tutti gli episodi subito al momento della loro uscita, in italiano oppure in lingua originale, recuperando anche quelli vecchi per un ripasso. Grazie alla piattaforma è possibile vederli in streaming sui propri dispositivi: smartphone, tablet, computer e televisore.

Fanno parte del cast, tra gli altri, Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star LaBlanc e John Hawkes. Senza anticipare troppo, per non rovinare l’esperienza di visione, riportiamo di seguito la breve sinossi e il trailer ufficiale che introduce i nuovi episodi. A chi non ha visto i precedenti, consigliamo di recuperarli tutti.

Nella quarta stagione, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

True Detective è interamente scritta da Nic Pizzolatto ed è una delle serie di maggior successo dell’ultimo decennio. La prima stagione è uscita nel 2014 con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Nella seconda è toccato invece a Colin Farrell, Rachel McAdams, Taylor Kitsch, Kelly Reilly e Vince Vaughn. I personaggi e le ambientazioni cambiano sempre: Louisiana, California, Arkansas e ora Alaska.

