Truffe, adware e altri pericoli del Web: Avast lancia l'allarme

Secondo i dati raccolti da Avast, nota azienda impiegata da anni nel contesto della sicurezza informatica, truffe di vario tipo e adware sono in forte crescita negli ultimi mesi.

I dati raccolti hanno preso in esame, nello specifico, il quarto trimestre 2022, analizzando i rischi più diffusi nel contesto della cybersicurezza.

Tra gli escamotage più diffusi dai criminali informatici vi sono sia gli errori umani che varie tipologie ingenuità. Non mancano vere e proprie tattiche elaborate che, per esempio, riguardano frodi legate a rimborsi e fatturazioni fasulle.

A queste poi, si affiancano le campagne adware, dove sembrano avere ancora successo le lotterie fake, con promesse di premi per le ingenue vittime. Stando a quanto affermato da Avast, destano preoccupazioni anche gli exploit zero-day legati a Chrome e Windows.

Truffe e adware sono una minaccia da non sottovalutare: ecco come limitare i rischi

Se per quest’ultimo problema la prevenzione migliore è il costante aggiornamento dei software presenti su computer, in molti casi è bene adottare un vero e proprio presidio per tutelare la propria cybersecurity.

In questo contesto, Avast Premium Security offre una soluzione che può far dormire sonni tranquilli a chi naviga abitualmente in rete.

Questo antivirus infatti, permette di agire proteggendo acquisti e transazioni online, operazioni prese molto spesso di mira da hacker e criminali informatici vari.

Sotto questo punto di vista poi, Avast Premium Security previene eventuali attacchi informatici raffinati come ransomware e altre minacce simili.

Con la sottoscrizione per 10 dispositivi poi, è possibile agire efficacemente non solo in un contesto PC Windows, ma anche in ambienti come:

macOS

Android

iOS

per una protezione totale su tutti i dispositivi elettronici presenti in casa.

