Truffe e ingegneria sociale, casi in aumento del 40%: come evitare guai

Secondo quanto riportato da Avast, uno degli antivirus più famosi al mondo, le truffe attuate attraverso tecniche di ingegneria sociale sono aumentate del 40% rispetto allo scorso anno.

I cybercriminali, spesso in azione tramite e-mail e SMS, includono operazioni di tipo phishing e smishing, azioni in cui la vittima viene spinta a fornire informazioni sensibili, come password, codice fiscale o credenziali di vario tipo.

Il primo trimestre del 2023, se raffrontato con lo stesso periodo dell’anno precedente, è impietoso, con un un aumento consistente di casi. Con tutta probabilità, il trend è destinato a continuare nel corso dei prossimi mesi e anni.

In tal senso, oltre a una buona dose di prudenza, è bene anche adottare i migliori strumenti per evitare veri e propri disastri.

Ingegneria sociale e truffe online: i numeri in forte crescita preoccupano gli addetti ai lavori

A tal proposito si è espresso direttamente Jakub Kroustek, direttore della ricerca malware per Avast, cercando di sensibilizzare l’utenza rispetto a questo pericolo “Se pensi che i tuoi dati non abbiano valore, allora perché i truffatori dovrebbero passare così tanto tempo a cercare di rubarli?”

Le moderne tecniche adottate dai criminali informatici, poi, rendono quasi impossibile avere la totale certezza della reale provenienza di un SMS o di un’e-mail. Di certo, adottare soluzioni come Avast Premium Security offre molte più certezze in questo contesto così difficile.

Stiamo parlando di un antivirus ad alto tasso di efficacia, capace di proteggere fino a 10 dispositivi con un singolo account, coprendo sistemi operativi come:

Windows

macOS

Android

iOS.

Oltre alla classica scansione, Avast offre una protezione specifica per quanto riguarda privacy, dati personali e credenziali (bancarie e non).

Di fatto, questo strumento permette di vivere la rete con molto meno stress, consapevoli di avere le “spalle coperte” da uno dei migliori antivirus in circolazione.

E per quanto riguarda il prezzo?

Avast Premium Security è attualmente in promozione, con uno sconto del 47% rispetto al prezzo di listino.

Ciò si traduce in appena 49,99 euro all’anno per ottenere tutta la sua protezione.

