NFT: le truffe più frequenti e come evitarle

Il business legato agli NFT è letteralmente esploso da un anno a questa parte. Le potenzialità sono enormi, a dispetto delle perplessità manifestate dagli scettici, ma è bene approcciare questo ambito con la dovuta attenzione. Come sempre, laddove c’è interesse, si allungano le mani dei cybercriminali. Il primo consiglio per evitare truffe e inganni è quello di affidarsi a piattaforme e marketplace noti e affidabili. Quelli di Coinbase e Binance sono tra i leader del settore e consentono di effettuare trading in tutta tranquillità.

Le truffe che infestano il mondo NFT

Sono queste le principali tipologie di raggiri individuate nell’ambito dei Non-Fungible Token. A svelarle è la ricerca condotta da Atlas VPN. Conoscerle può tornare utile per starne alla larga ed evitare brutte sorprese.

Rug pull : una delle truffe più frequenti nel mondo delle infrastrutture decentralizzate, in cui gli autori di un progetto lo promuovono, incassano i pagamenti e poi scompaiono nel nulla;

: una delle truffe più frequenti nel mondo delle infrastrutture decentralizzate, in cui gli autori di un progetto lo promuovono, incassano i pagamenti e poi scompaiono nel nulla; pump-and-dump : asset di valore basso o molto basso sono proposti a prezzi elevati, attraverso campagne mirate che talvolta passano dai social e coinvolgono influencer:

: asset di valore basso o molto basso sono proposti a prezzi elevati, attraverso campagne mirate che talvolta passano dai social e coinvolgono influencer: wash trading : il prezzo dell’asset è gonfiato attraverso vendite fasulle ad altri profili appartenenti allo stesso truffatore, finché non si trova un malcapitato investitore alla ricerca di un affare;

: il prezzo dell’asset è gonfiato attraverso vendite fasulle ad altri profili appartenenti allo stesso truffatore, finché non si trova un malcapitato investitore alla ricerca di un affare; Discord scam : la compromissione di server Discord per la promozione di NFT attraverso account di amministrazione violati è una pratica sempre più diffusa;

: la compromissione di server Discord per la promozione di NFT attraverso account di amministrazione violati è una pratica sempre più diffusa; furto e plagio : anche nel mercato dell’arte digitale c’è chi si appropria di creazioni altrui (spesso basta un copia-incolla) per metterle poi in vendita;

: anche nel mercato dell’arte digitale c’è chi si appropria di creazioni altrui (spesso basta un copia-incolla) per metterle poi in vendita; siti non affidabili : meglio valutare bene se acquistare un asset su una piattaforma mai sentita prima o del tutto nuova;

: meglio valutare bene se acquistare un asset su una piattaforma mai sentita prima o del tutto nuova; campagne malevole: iniziative come quelle che regalano token in occasione di un evento speciale possono essere sfruttate dai malintenzionati per attuare raggiri di ogni tipo, fare attenzione.

Un adeguato livello di attenzione è essenziale per non trovarsi in situazioni spiacevoli. Il migliore consiglio per chi desidera acquistare un NFT da aggiungere alla propria collezione è quello di affidarsi a piattaforme come quelle gestite da Coinbase o Binance. In entrambi i casi, sono nelle mani degli stessi team che già hanno in carico due dei più grandi e conosciuti exchange di criptovalute al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.