Nel metaverso suderemo in cambio di crypto e NFT

Con sede a Hong Kong, la software house OliveX ha una proposta alquanto originale per chi vuole mantenersi in forma: è quella che porta il fitness nel metaverso. In breve, permetterà di ottenere ricompense sotto forma di criptovalute e NFT in cambio dell’attività fisica svolta nel mondo reale, monitorata attraverso un’applicazione installata sullo smartphone.

Non ci sono dubbi sul fatto che il business legato al metaverso stia per esplodere, letteralmente. Le potenzialità sono enormi, come testimonia l'interesse su questo fronte manifestato da Meta (Facebook), Microsoft, Sony e altri colossi del mondo online.

Nel metaverso di OliveX si suderà per crypto e NFT

I partecipanti guadagneranno token DOSE e Non-Fungible Token. I primi potranno essere impiegati per far salire di livello il proprio avatar in-game oppure scambiati sugli exchange crypto. L’ambiente virtuale in cui prenderà vita questo scenario è rappresentato nel filmato visibile qui sotto, il Sandbox creato da Animoca Brands.

Il primo titolo mobile creato da OliveX e basato su questa formula è Dustland Runner, già disponibile dal mese scorso in versione Alpha. Richiama alla mente il vecchio Zombies, Run! di Six to Start e chiede al giocatore di camminare o correre nel mondo reale, accompagnandolo verso il completamento di missioni ambientate in uno scenario post-apocalittico.

È solo la punta dell'iceberg. Lo sviluppatore ha intuito le potenzialità del metaverso, l'interesse verso il fitness e il trend di crescita fatto registrare dai business legati a criptovalute e NFT.

