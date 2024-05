Truffe online 2024: a chi rivolgersi

Se sei capitato su questo articolo probabilmente hai compreso che le truffe online sono sempre di più nella rete e vuoi proteggerti. Alla peggio, sei caduto in una trappola e vorresti sapere a chi puoi rivolgerti. Prima di arrivare a spiegarti come difenderti e cosa fare in caso sei vittima dobbiamo individuare le differenti tipologie di raggiri che richiedono comportamenti diversi.

Il rapporto della Polizia Postale Italiana sull’anno 2023 indica un aumento sostanziale delle truffe con un massimo di oltre 3500 persone denunciate e un 20% in più di denaro sottratto se confrontato con il 2022. Secondo questo report si contano fino a 137 milioni di euro ricavati da profitti illeciti provenienti da raggiri e truffe a opera di cybercriminali. Veri e propri reati del web nei quali tutti potrebbero finirci.

Tra le truffe online più diffuse nel 2024 troviamo ancora phishing, smishing e vishing. A queste si aggiungono anche raggiri legati a trading online, assicurazioni online, donazioni e offerte a premi. Tutte queste minacce si accomunano per il fatto che trovano terreno fertile sul web e tramite i dispositivi mobili che utilizziamo ogni giorno.

Truffe online: come proteggerti

Contro le truffe online c’è poco da fare se non prestare particolare attenzione e segnalare qualsiasi situazione dubbia e pericolosa. I raggiri più diffusi sulla rete arrivano tramite phishing sotto forma di email innocue e, il più delle volte, con contenuti all’apparenza vantaggiosi. Ad esempio, in occasione dell’uscita di nuovi smartphone o tablet sul mercato, la possibilità di vincere un premio dal valore importante.

Addirittura, alcune email sembrerebbero provenire da store e brand ufficiali se non fosse per l’indirizzo email differente, che spesso sfugge al destinatario. A questo si aggiungono anche truffe online che sfruttano gli SMS per mettere sotto scacco le potenziali vittime come ad esempio la simulazione di una violazione sul proprio conto personale che richiede subito un intervento tramite link proposto nel messaggio.

Quindi è bene prestare la massima attenzione a qualsiasi attività di dubbia provenienza arrivata a mezzo email, messaggi e telefonate. Diffidare di offerte troppo belle per essere vere, premi impossibili e trading con altissimi rendimenti è il primo passo per proteggersi. Inoltre, è importante verificare l’indirizzo email e l’URL di eventuali siti web.

A chi rivolgerti

Nonostante la massima attenzione potresti essere caduto nella trappola delle truffe online perché realizzate veramente bene, complice un periodo di particolare debolezza o vittima di curiosità e troppa fiducia. Per segnalare una frode a tuo danno hai due modalità: