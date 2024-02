Allarme phishing su PayPal: campagna molto convincente

PayPal è una delle applicazioni bancarie più diffuse al mondo, e per questo è spesso presa di mira da hacker e truffatori che cercano di rubare le credenziali dei suoi utenti. Questi criminali usano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime e farle cadere nella loro trappola. Una delle più recenti e pericolose è una campagna di phishing che si presenta come una normale e-mail da PayPal.

L’e-mail ingannevole che sembra da PayPal

L’e-mail che si potrebbe ricevere nei prossimi giorni sembra provenire da PayPal e ha una grafica molto simile a quella del servizio. Il messaggio informa l’utente di un pagamento autorizzato di una somma consistente, che ovviamente non si è effettuato.

Il primo impulso potrebbe essere di cliccare sul link che reindirizza alla pagina della transazione, per verificare e annullare l’operazione. Ma attenzione: questo link è l’unico che porta a una pagina vera di PayPal, dove viene chiesto di accedere con le proprie credenziali.

La trappola si chiude quando si clicca su “Annulla”

Una volta inserite le credenziali, l’utente può sentirsi più tranquillo e pensare di poter annullare il pagamento indesiderato. Ma è qui che si commette l’errore fatale: cliccando sul pulsante di annullamento, l’utente viene reindirizzato a una pagina di phishing che imita perfettamente quella di PayPal. In questa pagina fraudolenta, viene richiesto di confermare le informazioni personali e bancarie, che finiscono direttamente nelle mani degli hacker.

Come difendersi dalle truffe di phishing da PayPal

Per evitare di cadere in queste truffe, è fondamentale controllare sempre i link contenuti nelle e-mail che si ricevono, soprattutto se riguardano dati sensibili come quelli di PayPal. In caso di dubbio, è preferibile non cliccare sui link sospetti e contattare direttamente PayPal per verificare la veridicità delle informazioni ricevute. Un atteggiamento prudente e informato è la migliore difesa contro i tentativi di phishing.