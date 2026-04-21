Trump è convinto che la Coca-Cola Light uccida il cancro...

Il ragionamento è il seguente: se si versa una Coca-Cola Light sull’erba, l’erba muore. Quindi la Coca-Cola Light uccide le cellule. E di conseguenza uccide anche le cellule cancerose, almeno ssecondo Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti, che compirà 80 anni tra meno di due mesi, è convinto che le bevande gassate siano benefiche per la salute perché capaci di eliminare il cancro. Lo ha rivelato il Dr. Mehmet Oz, membro del governo americano, durante un episodio del podcast di Donald Trump Jr.

Trump crede che la Coca-Cola Light sia una cura contro il cancro

Il Dr. Oz ha raccontato che Trump è convinto che le bevande gassate light gli facciano bene perché uccidono l’erba quando si versa sopra. La logica, chiamiamola così, prosegue: se uccidono le piante, uccide anche le cellule cancerose nel corpo umano. Trump beve inoltre 325 milligrammi di aspirina al giorno per avere il sangue fluido, andando contro le raccomandazioni dei suoi medici.

Il presidente è anche convinto che la Fanta sia una bevanda salutare perché fatta con frutta appena spremuta e sarebbe un’ottima fonte di vitamine. Trump Jr., ascoltando la teoria dal Dr. Oz, ha faticato a restare serio, ma ha dichiarato che il padre potrebbe aver messo il dito su qualcosa, ammirandone l’energia e la resistenza a quasi 80 anni.

Cosa dice la scienza

Le bevande gassate sono associate a diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Le versioni light non sono alternative salutari, tutt’altro. È vero che sono prive di zucchero, ma contengono edulcoranti artificiali che possono alterare la flora intestinale e metabolica e aumentare l’accumulo di grasso nel fegato.

Non esiste alcuna evidenza scientifica che le bevande gassate, light o meno, abbiano qualsiasi effetto benefico sulla salute, figurarsi contro il cancro. L’idea che una bevanda che uccide l’erba possa uccidere selettivamente le cellule cancerose nel corpo umano non è medicina, è il tipo di ragionamento che scambia la correlazione casuale con la causalità. Anche l’acqua bollente uccide l’erba, ma nessuno suggerisce di berla come cura oncologica.

Il fatto che queste affermazioni provengano dal presidente degli Stati Uniti, una persona le cui opinioni sulla salute influenzano milioni di persone, rende la questione meno comica di quanto sembri.