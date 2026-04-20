Yahoo Mail down il 20 aprile: tutti gli aggiornamenti

C’è un picco di segnalazioni su Downdetector relativo a problemi incontrati dagli utenti di Yahoo Mail. Non sappiamo cosa stia andando storto, ma la situazione è quella fotografata dal grafico qui sotto. Pubblicheremo aggiornamenti sulla situazione in questo articolo, appena saranno disponibili.

Il down di Yahoo Mail del 20 aprile 2026

Come sempre accade in questi casi, ci sono anche le testimonianze che arrivano dai social network, accompagnate dall’immancabile hashtag #yahoomaildown. Ad esempio, in un post su X di legge Non riesco ad accedere alla mia email Yahoo, mostra un errore upstream, per favore aiutatemi .

Abbiamo fatto un test e possiamo confermare che al momento non è possibile accedere a Yahoo Mail. Ecco l’errore che compare provando a effettuare il login.

upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection termination

Aggiornamento (20 aprile 2026, 11:58)

Con tutta probabilità, i tecnici di Yahoo sono al lavoro nel tentativo di risolvere il problema nel minor tempo possibile. In questo momento il messaggio di errore è cambiato e mostra quanto segue.

upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection failure, transport failure reason: delayed connect error: 111

Aggiornamento (20 aprile 2026, 12:02)

Un’ennesima conferma di qualcosa che non sta andando per il verso giusto.

Aggiornamento (20 aprile 2026, 13:27)

Il numero dei feedback inviati dagli utenti di Yahoo Mail a Downdetector è quasi azzerato. Da un test possiamo confermare che il servizio ha ripreso a funzionare senza problemi. Una situazione del tutto simile si era già verificata a gennaio.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.