Trump potrà scrivere su Twitter dopo sei ore

Questo è l’intervallo di tempo che Donald Trump dovrà attendere prima di scrivere su Twitter. In base ad un documento inviato alla SEC (Securities and Exchange Commission), l’ex Presidente degli Stati Uniti sarà obbligato a dare la priorità a Truth Social, anche se Elon Musk rimuoverà il ban al suo account.

Sei ore di attesa prima di cinguettare

Trump aveva dichiarato che non sarebbe tornato su Twitter, nemmeno dopo l’acquisizione di Elon Musk. Secondo molti avversari politici, la promessa non verrà mantenuta perché i circa 89 milioni di follower rappresentano un ottimo pubblico per la campagna presidenziale del 2024. In base ad un documento presentato alla SEC, l’ex Presidente degli Stati Uniti dovrà comunque dare la precedenza a Truth Social.

La società creata per gestire il social network, ovvero Trump Media & Technology Group (TMTG), diventerà pubblica (verrà quotata in Borsa) attraverso la fusione con Digital World Acquisition Corp., una SPAC (Special Purpose Acquisition Company). L’accordo prevede alcuni vincoli, tra cui quello di incrementare il numero di utenti iscritti a Truth Social. Per questo motivo, Trump deve scrivere i suoi messaggi prima sulla nuova piattaforma.

In particolare, l’ex Presidente deve rispettare la condizione “6-Hour Exclusive“, quindi può scrivere lo stesso contenuto su Twitter o altri social network solo sei ore dopo. L’account Twitter di Trump è stato chiuso il 6 gennaio 2021 perché i suoi messaggi incitavano alla violenza. Un giudice ha respinto la sua denuncia, in quanto Twitter è un’azienda privata e può sospendere gli account che non rispettano le regole.