Trump si ritrae come Gesù con l'AI, poi cancella la foto...

Un’immagine generata dall’intelligenza artificiale mostrava Donald Trump in una veste bianca, con una mano luminosa sulla fronte di un uomo malato in un letto d’ospedale. Sullo sfondo: la Statua della Libertà, una bandiera americana, caccia militari, un’aquila, un’infermiera, una donna in preghiera e quello che sembrava un soldato in uniforme. La scena ricordava in maniera inconfondibile le rappresentazioni pittoriche di Gesù che guarisce i malati. Trump l’ha pubblicata su Truth Social, poi l’ha cancellata dopo una pioggia di critiche, incluse quelle dei suoi stessi sostenitori.

Trump pubblica un’immagine AI di sé stesso come Gesù

Trump ha detto ai giornalisti di aver creduto che l’immagine lo raffigurasse come un medico accanto a un’operatrice della Croce Rossa. Doveva rappresentarmi come un dottore che fa stare meglio le persone , ha spiegato. E io faccio stare meglio le persone. Faccio stare molto meglio le persone. Se lo dici tu…

Ha poi detto a CBS News di aver rimosso l’immagine perché non voleva che qualcuno pensasse male. E naturalmente, non si è scusato.

Le critiche anche dai suoi alleati

La reazione è stata feroce e bipartisan, ma le critiche più dure sono arrivate dalla base cristiana conservatrice di Trump.

Sean Feucht, attivista cristiano che sta organizzando eventi per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana, ha scritto: Questo deve essere cancellato immediatamente. Non c’è nessun contesto in cui è accettabile.

Riley Gaines, nota attivista conservatrice ha detto: Dio non deve essere deriso.

David Brody del Christian Broadcasting Network: Questo va troppo oltre. Supera il limite. Un sostenitore può appoggiare la missione e rifiutare questo.

Lo scontro con Papa Leone XIV

L’immagine è stata pubblicata meno di un’ora dopo un post in cui Trump attaccava Papa Leone XIV, il primo Papa americano, definendolo debole sul crimine e terribile per la politica estera. Il Papa ha ripetutamente condannato la guerra in Iran, denunciando una violenza assurda e disumana. Lunedì aveva dichiarato di non avere nessuna paura dell’amministrazione Trump.

Trump ha risposto ai giornalisti alla Casa Bianca senza scusarsi: Papa Leone ha detto cose sbagliate. Era molto contrario a quello che sto facendo con l’Iran, e non si può avere un Iran nucleare.

Non è la prima volta che i post su Truth Social generano scandalo. A febbraio, un video razzista che raffigurava Barack e Michelle Obama come scimmie era stato pubblicato sul suo account e poi rimosso. La Casa Bianca aveva inizialmente difeso il clip come un meme di Internet per fermare la finta indignazione. Dopo le critiche, incluse quelle di senatori repubblicani, il post era stato rimosso e un funzionario aveva dichiarato che un collaboratore lo aveva pubblicato per errore…

L’immagine del Gesù-Trump è stata generata dall’intelligenza artificiale. La facilità con cui l’AI permette di creare immagini blasfeme o provocatorie rende questo tipo di incidenti sempre più probabili e la scusa “pensavo di essere un dottore“, non è affatto credibile.