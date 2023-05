Trust Teza: la webcam 4K torna in sconto a 40 euro in meno

Hai bisogno di una una webcam di alta qualità per le tue videochiamate di lavoro o per il tuo streaming? Allora approfitta dell’offerta disponibile oggi su Amazon.

La webcam Trust Teza 4K Ultra HD può essere tua a soli 99,99 euro invece di 139,99. Risparmierai il 29% sul prezzo originale e avrai una webcam avanzata con un’immagine nitida e realistica.

Trust Teza: la webcam 4K a zero compromessi

La webcam Trust Teza si avvale di un sensore 4K a 30 fps, con il supporto di autofocus, bilanciamento automatico del bianco, compensazione del controluce e angolo di visione di 74 gradi. Queste caratteristiche ti permettono di mostrarti al meglio durante le tue chiamate, con una migliore percezione della profondità, immagini a maggiore definizione e colori vivaci2.

La periferica include anche un doppio microfono stereo integrato che cattura l’audio in alta qualità e acquisisce suoni chiari da più direzioni. In questo modo potrai comunicare in modo efficace e professionale con i tuoi colleghi o il tuo pubblico.

Compatibile con PC e Mac, con sistemi operativi a partire da Windows 7 e Mac OS X 10.1521, si collega tramite porta USB-C e include un adattatore da USB-A a USB-C per ampliare le possibilità di connessione. L’installazione è semplice e veloce, senza bisogno di driver.

La webcam Trust Teza è accompagnata da alcuni accessori utili, come un treppiede per posizionare la webcam in modo stabile e un otturatore per la privacy per coprire l’obiettivo quando non lo usi.

Non perdere questa occasione e acquista ora la webcam Trust Teza 4K Ultra HD su Amazon a 99,99 euro. Avrai una webcam di ultima generazione che ti farà fare una buona impressione in ogni situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.