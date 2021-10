Trust Trino: la webcam snodabile che puoi posizionare ovunque

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi ti riportiamo quella su una buona webcam dal rapporto qualità/prezzo ottimo. Si tratta della Trust Trino, una videocamera piuttosto semplice, ma di buona qualità e soprattutto estremamente versatile, oggi con un notevole sconto.

Webcam Trust Trino: caratteristiche tecniche

Ciò che differenzia la proposta di Trust da quasi ogni altra sul mercato è il design. La videocamera è piuttosto snella e presenta un aggancio molto particolare, completamente snodabile. Questo consente innanzitutto un posizionamento più che stabile sulla cornice superiore del monitor. Tuttavia, poter “giocare” in ogni posizione con lo stand, permette di utilizzare la camera anche poggiata sulla scrivania. Le dimensioni ridotte non sostituiscono un cavalletto più generoso, ma sicuramente offre un’ottima alternativa che rimuove dalla spesa l’acquisto di un treppiede separato. Dal punto di vista delle prestazioni, la camera offre un sensore da 8 Megapixel per le foto con una risoluzione di 720p a 30fps per il video. Le immagini sono abbastanza definite, dagli ottimi colori, per un prodotto più che soddisfacente.

Non mancano, infatti, alcune funzionalità fondamentali per le videochiamate. Presente l’autofocus che mantiene automaticamente a fuoco il soggetto ripreso, così come il bilanciamento automatico del bianco per una ripresa nitida anche in condizioni di scarsa luminosità. Comoda la funzionalità plug and play che non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti. Una volta collegata alla porta USB, la camera sarà pronta per l’utilizzo. Compatibile naturalmente con la maggior parte dei software per videoconferenze come Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meets oltre che un pratico strumento per lo streaming. La webcam è ottimizzata per le dirette su YouTube, Facebook Live o Twitch. Non manca il microfono integrato che offre un’ottima qualità di cattura della voce. In conclusione, una videocamera senza enormi pretese, ma dal prezzo contenuto e che svolge bene il proprio lavoro.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 43%, la Trust Trino può essere acquistata su Amazon a soli 19,99 euro per un risparmio di ben 15 euro sul prezzo di listino.