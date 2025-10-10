 Trust Vaiya si connette a 4 dispositivi ed ha layout esteso: prezzo BOMBA
Tante tastiere wireless sul mercato ma la Trust Vaiya costa poco, è multidispositivo e con 6 mesi di autonomia a tuo vantaggio.
La tua scrivania può diventare ancora più funzionale eliminando tutti i cavi di mezzo. Come farlo? Scegliendo delle periferiche che siano comode, wireless e soprattutto ottime. Tra queste non possiamo non citare la tastiera Bluetooth Trust Vaiya che esaudisce ogni desiderio. Se la vuoi, questo è il momento giusto per acquistarla perché lo sconto del 15% su Amazon fa la magia. Mettila in carrello con soli 33,90 euro subito.

La tastiera wireless Trust Vaiya è il prodotto perfetto da acquistare se vuoi passare le ore davanti al computer senza limitazioni di movimento. Relativamente economica, questa periferica comprende al suo interno tutte le funzioni di cui una persona potrebbe aver bisogno e non pecca della doppia connettività così da renderla praticamente universale. Infatti si collega a qualunque genere di dispositivo incluso Android attraverso il Bluetooth oppure sfruttando il micro ricevitore USB che ti viene fornito in confezione. Grazie alla sua tecnologia avanzata, la puoi connettere a quattro dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro attraverso gli appositi pulsanti di switch.

Trust Vaiya Tastiera Wireless Bluetooth + 2.4 GHz Layout Italiano QWERTY, Tastiera Senza Filo con Tastierino Numerico, Batteria Ricaricabile, 55% Plastica Riciclata, Windows iOS macOS Android, Nero

33,90 39,99€ -15%
Con layout QWERTY italiano, la digitazione è tanto naturale quanto fluida. Hai a disposizione un formato esteso così che sulla destra tu possa avere a pronta digitazione anche il tastierino numerico, elemento di cui non fare a meno nel momento in cui lavori con software come Excel e gestionali vari. Ci sono anche una fila di tasti funzione a cui sono collegati i comandi rapidi per una gestione multimediale istantanea è un sistema di tasti Scissor avanzati. Per quanto riguarda l’autonomia, infine, la tastiera è completamente ricaricabile attraverso una porta USB c e ti offre sei mesi di autonomia.

Non ci sono dubbi su quel che devi fare, se vuoi acquistare la tastiera wireless Trust Vaiya mettila in carrello a 33,90 euro su Amazon.

Pubblicato il 10 ott 2025

Paola Carioti
10 ott 2025
