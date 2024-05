Trust Verto: il mouse verticale wireless più venduto in offerta a meno di 20 euro

Su Amazon è tornato in offerta il Trust Verto, il mouse verticale wireless più venduto e conveniente, ad un prezzo di soli 19,99 euro invece di 24,99. In più, completando l’acquisto, avrai diritto a ricevere il 33% di sconto su 3 mesi di abbonamento a PC Game Pass, il servizio che ti permette di accedere a centinaia di giochi Xbox direttamente dal tuo PC.

Trust Verto: caratteristiche e vantaggi del mouse verticale

Trust Verto è uno dei massimi esponenti della diffusione recente dei mouse verticali su tutte le scrivanie: un mouse di questo genere è pensato infatti per ridurre la fatica e il dolore, consentendo di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60 gradi. Una inclinazione che aiuta a mantenere una postura più sana, riducendo lo stress sulle articolazioni e sui tendini durante l’uso prolungato del PC.

Il supporto per il pollice e il rivestimento in gomma migliorano la presa e il comfort, rendendo il mouse facile e piacevole da maneggiare. Una scelta eccellente se lavori molte ore al PC.

Grazie alla sua tecnologia wireless sia inoltre libero dall’ingombro di fastidiosi cavi con una portata che arriva fino a 10 metri. Nonostante i vantaggi su ergonomia e wireless, il mouse non rinuncia comunque alle prestazioni ed è dotato di un sensore ottico regolabile con tre livelli di DPI (800, 1200, 1600), che consente di adattare la velocità del cursore alle tue esigenze specifiche. Inoltre, dispone di due pulsanti azionabili con il pollice, che offrono un controllo rapido e preciso.

L’installazione è immediata: colleghi il ricevitore USB al PC e sei subito pronto per iniziare. Nella confezione troverai anche le due batterie per l’alimentazione. Tutto questo a soli 19,99 euro: da non perdere.