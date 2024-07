Trust Ymo: kit mouse + tastiera al PAZZESCO prezzo di 17€ su Amazon

Amazon ha lanciato un’imperdibile offerta per chi è alla ricerca di un set mouse e tastiera di qualità senza spendere una fortuna. Il kit Trust Ymo, composto da una tastiera ergonomica e un mouse ottico, è disponibile al prezzo scontato di 17,99 euro, rispetto al prezzo originale di 24,99 euro. Questa promozione rappresenta un’ottima occasione per migliorare la propria desktop senza svuotare il portafoglio.

Caratteristiche del Kit Trust Ymo

Il kit Trust Ymo è progettato per offrire comfort e funzionalità sia per l’uso quotidiano che per le sessioni di lavoro prolungate. Di seguito, analizziamo le caratteristiche principali che rendono questo set un’opzione interessante per un’ampia gamma di utenti.

Il kit Trust Ymo comprende una tastiera wireless integrale con layout QWERTY in italiano e tastierino numerico e un mouse wireless. Il set è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Tutto ciò che occorre per lavorare su una scrivania ordinata e priva di cavi poiché la tastiera e il mouse usano entrambi lo stesso ricevitore USB, per la massima comodità. Quando dovete lavorare fuori casa potete riporre il ricevitore nel mouse

La tastiera Trust Ymo è resistente ai liquidi, quindi non dovrete preoccuparvi per qualche goccia sulla tastiera. I tasti e i pulsanti silenziosi della tastiera e del mouse vi aiutano a non disturbare gli altri quando lavorate. Con i 13 tasti funzione e multimediali, sarà facilissimo avviare la calcolatrice o regolare il volume degli altoparlanti.

Acquistare il kit mouse e tastiera Trust Ymo a soli 17,99 euro significa ottenere un prodotto di qualità a un prezzo estremamente competitivo. Questa offerta è perfetta per studenti, professionisti e gamer che desiderano migliorare la loro esperienza di utilizzo del computer senza spendere troppo.