Trust.Zone VPN: sconto fino al 78% per due anni

Trust.Zone è una delle poche VPN sul mercato che può essere utilizzata gratis, sebbene con alcune limitazioni. Gli utenti che vogliono sfruttare le sue funzionalità per nascondere l’indirizzo IP possono approfittare di una “offerta lampo” molto interessante: 1,99 euro/mese per due anni. In alternativa è disponibile l’abbonamento annuale a 3 euro/mese.

Trust.Zone VPN: sconto fino al 78%

Trust.Zone protegge gli utenti durante la navigazione, garantendo l’anonimato con 202 server in 101 località. È possibile stabilire la connessione con il server più vicino, in modo da ottenere le massime prestazioni. La VPN usa una crittografia AES a 256 bit e vari protocolli: WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2.

Trust.Zone non registra il traffico, quindi non c’è traccia delle attività online (politica no-log). Gli utenti possono usare la VPN per il file sharing P2P e per accedere ai cataloghi esteri di Netflix, aggirando il blocco geografico. Molto utile la funzionalità Kill Switch che interrompe automaticamente il collegamento Internet, se cade la connessione con la VPN.

Trust.Zone consente di proteggere fino a 5 dispositivi con un singolo abbonamento. La VPN funziona con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. L’offerta migliore prevede due anni a 1,99 euro/mese (sconto del 78%), ma scade tra poche ore. In alternativa è possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a 3 euro/mese (sconto del 67%).

Il pagamento è possibile con le principali carte di credito, PayPal e alcune criptovalute, tra cui Bitcoin, ottenendo un ulteriore sconto del 10%. C’è anche la versione gratuita per un solo dispositivo, ma l’uso è consentito per tre giorni con una soglia massima di 1 GB di traffico.