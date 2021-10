Bucato il (nuovo) social di Trump, ancor prima del lancio

Trascorse solo poche ore dall'annuncio dell'arrivo di TRUTH, il un nuovo social network targato Donald Trump (l'ennesima iniziativa di questo tipo) è già stato bucato, con largo anticipo sull'esordio ufficiale previsto in fase beta entro l'anno. Come riporta il Washington Post, qualcuno è riuscito ad accedere alla versione preliminare messa online dai responsabili per condurre i primi test (ora offline), a registrare l'account donaldjtrump e a pubblicare un'immagine dal contenuto alquanto bizzarro, un suino intento a espletare i propri bisogni corporali. Ouch.

TRUTH, partenza falsa per il social di Donald Trump

Le dinamiche di funzionamento e il layout dell'interfaccia sono del tutto simili a quelli di Twitter, con un sistema di post e re-post, account da seguire e così via. L'intera piattaforma si basa sul progetto open source Mastodon (che abbiamo citato su queste pagine in passato), apportando ben poche modifiche rispetto alla versione base del codice.