Il ritorno del sesso (non esplicito) su Tumblr

Tumblr non può fare a meno del sesso. Così possiamo sintetizzare la decisione appena resa ufficiale dai vertici della piattaforma (dal 2019 sotto il controllo di Automattic), che apre nuovamente alla pubblicazione di contenuti destinati a un pubblico adulto, dopo averli messi al bando ormai quasi quattro anni fa sotto la proprietà Verizon. Trova dunque conferma un’indiscrezione circolata nel mese di settembre.

Gli utenti dovranno però accompagnare le pubblicazioni con ciò che viene definita un’etichetta community adeguata. In questo modo, potranno essere di conseguenza mostrate oppure nascoste a seconda delle impostazioni scelte da ognuno.

Tra le linee guida appena aggiornate (in data 1 novembre) si legge quanto segue.

Su Tumblr non sono consentite rappresentazioni visive di atti sessualmente espliciti (o contenuti incentrati sui genitali). Ciò include immagini, video, GIF, disegni, CGI o simili. L’arte storicamente significativa che potresti trovare in un museo tradizionale e che raffigura atti sessuali, come quella dell’Impero Śuṅga in India, è ora consentita su Tumblr con un’etichetta adeguata.

La nudità e altri tipi di materiale per adulti sono generalmente i benvenuti. Non siamo qui per giudicare la tua arte. Ti chiediamo solo di aggiungere un’etichetta community ai tuoi contenuti per adulti in modo che le persone possano scegliere di filtrarli dalla loro dashboard, se lo desiderano.