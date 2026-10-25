 Il tuo sito e-commerce online a partire da solo 1€
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Il tuo sito e-commerce online a partire da solo 1€

Scopri come realizzare, mettere online e gestire il tuo sito e-commerce professionale a partire da solo 1€ al mese, senza costi nascosti.
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IONOS
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Oggi puoi realizzare da zero il tuo sito e-commerce professionale, posizionarlo online e gestirlo al meglio a partire da solo 1 euro al mese! No, non è uno scherzo. Sfrutta le offerte disponibili con IONOS! Grazie a questa azienda hai tutte le funzionalità e le soluzioni che ti servono per rendere il tuo progetto e le tue idee reali in modo semplice, veloce ed economico.

Ottieni le offerte di IONOS

Con IONOS non ci sono sorprese né costi nascosti. Tutto è trasparente. Sai fin da subito quanto andrai a pagare ogni mese per realizzare e mantenere online il tuo negozio web. A seconda del pacchetto attivato potrai accedere a tantissime opzioni, funzionalità con intelligenza artificiale integrata e gestione del SEO senza dover essere per forza un professionista in materia.

Grazie a IONOS tutti possono realizzare il loro sogno. Lo fai con tre certezze incluse in tutti i piani di abbonamento in offerta. Realizzi il tuo sito e-commerce online in pochi clic con l’intelligenza artificiale. Il marketing diventa smart e senza costi di transazione. Inoltre, hai a tua completa disposizione un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in italiano con un consulente personale.

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IONOS è la migliore soluzione per realizzare il tuo sito e-commerce, leader del settore in tutta Europa. I suoi clienti superano i 7 milioni in tutto il mondo. Cosa aspetti a unirti a loro? Fallo ora per sfruttare tutte le offerte disponibili!

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Il pacchetto più apprezzato e conveniente in questo momento è IONOS Plus. È perfetto per chi vuole creare un negozio online personalizzato senza dover spendere una fortuna. Oggi è in offerta esclusiva a solo 1 euro al mese, per i primi 6 mesi, poi a 32 euro al mese. Ecco cosa include:

  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 ott 2026
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