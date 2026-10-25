Il tuo sito e-commerce online a partire da solo 1€

Oggi puoi realizzare da zero il tuo sito e-commerce professionale, posizionarlo online e gestirlo al meglio a partire da solo 1 euro al mese! No, non è uno scherzo. Sfrutta le offerte disponibili con IONOS! Grazie a questa azienda hai tutte le funzionalità e le soluzioni che ti servono per rendere il tuo progetto e le tue idee reali in modo semplice, veloce ed economico.

Con IONOS non ci sono sorprese né costi nascosti. Tutto è trasparente. Sai fin da subito quanto andrai a pagare ogni mese per realizzare e mantenere online il tuo negozio web. A seconda del pacchetto attivato potrai accedere a tantissime opzioni, funzionalità con intelligenza artificiale integrata e gestione del SEO senza dover essere per forza un professionista in materia.

Grazie a IONOS tutti possono realizzare il loro sogno. Lo fai con tre certezze incluse in tutti i piani di abbonamento in offerta. Realizzi il tuo sito e-commerce online in pochi clic con l’intelligenza artificiale. Il marketing diventa smart e senza costi di transazione. Inoltre, hai a tua completa disposizione un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in italiano con un consulente personale.

Scegli il piano IONOS per realizzare il tuo sito e-commerce

IONOS è la migliore soluzione per realizzare il tuo sito e-commerce, leader del settore in tutta Europa. I suoi clienti superano i 7 milioni in tutto il mondo. Cosa aspetti a unirti a loro? Fallo ora per sfruttare tutte le offerte disponibili!

Il pacchetto più apprezzato e conveniente in questo momento è IONOS Plus. È perfetto per chi vuole creare un negozio online personalizzato senza dover spendere una fortuna. Oggi è in offerta esclusiva a solo 1 euro al mese, per i primi 6 mesi, poi a 32 euro al mese. Ecco cosa include:

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA