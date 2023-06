Tutela la tua privacy con i piani Internxt

Approfitta subito dell’offerta top messa a disposizione con il codice SUMMER90 di Internxt: grazie a questa promozione limitata i nuovi clienti possono sottoscrivere l’abbonamento risparmiando il 90% sul piano da 2TB.

Chi di noi non vorrebbe avere uno strumento efficiente per tutelare la privacy quando naviga online? I nostri dati, come sappiamo, sono sempre sotto attacco di pericolose minacce. Per fortuna le soluzioni non mancano, ma è inevitabilmente importante saper fare la scelta giusta, affidandosi ad un servizio sicuro. Con il piano Internxt da 2TB si può usufruire di strumenti indispensabili se si naviga molto sul web e si vuole mettere al primo posto la tutela della propria privacy.

Al costo di 10,79 euro, anziché 107,88, Internxt offre l’archiviazionee condivisione di file criptati, l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo ma anche l’accesso a tutti i servizi Internxt.

Cosa contraddistingue Intenxt? Internxt è un cloud ideato per fornire agli utenti un servizio di cui non possono pentirsi: è evidente che pagando poco più di 10 euro è possibile proteggere la propria privacy con la suite open-source di servizi cloud crittografati Internxt.

Oltre a realizzare servizi cloud privati e sicuri progettati per restituire all’utente il controllo dei dati, Internxt mette a completa disposizione dei clienti una serie di servizi progettati per assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza. In questo modo, nessuno dovrà più preoccuparsi di tenere al sicuro la propria privacy quando naviga Approfitta dell’offerta e risparmia il 90% con il codiceSUMMER90 così da poter proteggere i tuoi file ed il tuo fondamentale diritto alla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.