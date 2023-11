Tutta la potenza di Bard il chatbot AI di Google

ChatGPT ha effettivamente stabilito un nuovo standard per gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, ma c’è un altro chatbot che sta attirando l’attenzione: Bard, il nuovo prodotto di Google AI. Bard è totalmente gratuito e disponibile in Italia, oltre a essere il supporto AI pratico e comodo. Infatti, Bard offre una serie di funzionalità utili per diverse attività, dalla generazione di testi al marketing, fino alla ricerca di idee per la creazione di immagini.

Bard le funzionalità

Bard è un chatbot conversazionale capace di generare testi, tradurre lingue e creare vari tipi di contenuti creativi, oltre a fornire risposte informative a qualsiasi domande. Inoltre, grazie alla sua connessione a Internet, Bard può elaborare informazioni in tempo reale, offrendo risposte più accurate e aggiornate.

Sebbene Bard sia ancora in fase di sviluppo, ha già dimostrato di poter svolgere una serie di compiti, tra cui:

Seguire diverse istruzioni e completare le richieste degli utenti in modo attento;

Utilizzare la sua vasta conoscenza per rispondere in modo completo e informativo a domande di qualsiasi genere;

Generare vari formati di testo creativo, come poesie, codice, sceneggiature, brani musicali, email, lettere e molto altro;

Integrarsi con diverse applicazioni e servizi, come Walmart, Spotify, Uber Eats, Adobe Firefly e altre app di Google.

Bard vs ChatGPT

Cosa rende Bard diverso e potenzialmente migliore di ChatGPT? Sicuramente uno dei vantaggi più evidenti è la sua maggiore capacità di comprensione. Bard utilizza LaMDA, un modello di linguaggio che ha appreso da un insieme di dati molto più grande e vario rispetto a quello utilizzato da ChatGPT. Questo gli permette non solo di comprendere meglio il significato e il contesto dei testi, ma anche di generare risposte più pertinenti e coerenti. Ma non è tutto, Bard ha anche una maggiore capacità di generazione. Utilizza PALM 2, un modello di linguaggio che è stato addestrato in oltre 200 lingue e che può gestire anche 20 linguaggi di programmazione, per generare testi in diverse lingue e formati.

Inoltre, Bard si distingue per la sua capacità di integrarsi con diverse applicazioni e servizi, che può utilizzare per completare le tue richieste o per arricchire le sue risposte, rendendo così un’assistente virtuale estremamente utile e potente.

Bard la promessa dell’AI

Come precisato inizialmente Bard è ancora in fase di sviluppo, ma il suo potenziale promette di diventare lo strumento AI ideale per una varietà di campi diversi. Infatti, Bard è l’alleato prezioso per l’apprendimento di nuove cose, in quanto riesce a fornire riassunti, esempi e testi di argomenti concreti. Tutto questo non aumenta soltanto la produttività, ma stimola anche la creatività, per grazie all’AI è possibile generare nuove idee per progetti, scrivere poesie o storie, o persino comporre musica. Inoltre, per un uso comodo e rapido è possibile comunicare con Bard anche con comandi vocali, così da semplificare e velocizzare la comunicazione.

BARD per tutti i settori

Bard AI però non si limita a essere l’assistente virtuale personale, utilizzato solo per semplici domande. Ma è pronto anche per lavori più complessi come la programmazione. Infatti, bard è in grado di generare codice in oltre 20 linguaggi di programmazione diversi, tra cui C++, Python, Java e JavaScript.

Oppure, spiegare i frammenti di codice, fornendo un aiuto prezioso per coloro che si avvicinano alla programmazione. Inoltre, per compiti ancora più complessi, è in grado eseguire il debug del codice, compreso il codice scritto da Bard stesso. Attenzione, come per qualsiasi strumenti AI, è importante ricordare che anche Bard può fornire codice non ottimale o incompleto. Per questo prima di qualsiasi utilizzo è necessario revisionare il codice prima di fare affidamento su di esso.

Google Bard per il marketing

L’intelligenza artificiale di Google Bard, come già specificato, può essere utilizzata per una vasta gamma di attività, dal marketing alla gestione aziendale. Bard può infatti trasformarsi in uno strumento prezioso per le aziende, perché può migliorare l’efficienza, fa risparmiare tempo e anche denaro por raggiungere diversi obiettivi più facilmente. Ma nello specifico in che modo? Partendo dal marketing, Bard può essere utilizzato per sviluppare strategie di prodotto mirate a specifici dati demografici, creare campagne di content marketing e analizzare il successo dei concorrenti, tra le altre cose.

Oppure essere un valido assistente automatico per il servizio clienti, rispondendo alle domande dei clienti, risolvendo problemi e fornendo supporto. Inoltre è in grado anche di generare e ottimizzare post di blog, post sui social media e campagne e-mail, per raggiungere un pubblico più ampio ma soprattutto mirato. Infine, può diventare utilizzato anche aumentare le vendite e le entrate.

Google BARD e istruzione

Google Bard è noto per la sua precisione nella generazione di contenuti reali, il che lo rende un valido supporto anche nel campo dell’istruzione. Può generare problemi pratici adattati alle esigenze individuali di ogni studente, fornendo un’esperienza di apprendimento personalizzata. Inoltre, Bard può essere un valido assistente in caso di quesiti e domande, supportando gli studenti nelle loro ricerche, ovviamente in fase di esercitazione e apprendimento.

Bard e svantaggi

Un limite di Bard è l’assenza di un’applicazione ufficiale, elemento essenziale nell’era moderna in cui lo smartphone è un compagno costante. Attualmente, non esiste una versione mobile ufficiale che permetta di utilizzare Bard comodamente senza ricorrere al browser web. Google sta però lavorando su questa direzione, in futuro potrebbe essere possibile accedere direttamente nell’app ufficiale di Google Bard.