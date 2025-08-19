 Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming

Tutte le partite di Serie C sono su NOW e sono visibili attivando il Pass Sport: ecco come vedere il campionato in streaming con il servizio.
Tutta la Serie C su NOW: ecco come vedere il campionato in streaming
Entertainment Sport
Tutte le partite di Serie C sono su NOW e sono visibili attivando il Pass Sport: ecco come vedere il campionato in streaming con il servizio.

Oltre alla Serie A e alla Serie B, sta per iniziare anche il campionato di Serie C 2025/2026. La nuova stagione prenderà il via il prossimo weekend con tante squadre impegnate e con l’obiettivo di raggiungere la promozione in Serie B.

Per seguire tutta la stagione è possibile puntare su NOW e sul Pass Sport, attivabile direttamente dal sito ufficiale di NOW, con accesso immediato a tutti i contenuti della programmazione sportiva di Sky.

Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto. Il Pass Sport è disponibile a partire da 14,99 euro al mese.

Accedi qui al Pass Sport di NOW

Come vedere la Serie C su NOW

Il Pass Sport di NOW permette l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky, dalle partite di Serie A a quelle di Serie C, passando per la Champions League e le altre coppe europee. Ci sono anche “altri sport” come la Formula 1, la Moto GP, il tennis, il basket e molto altro ancora.

L’offerta di NOW è disponibile in due versioni che consentono l’accesso a tutto il catalogo. La prima riguarda il Pass mensile. In questo caso, il costo è di 24,99 euro per un mese e poi di 29,99 euro al mese, con possibilità di interruzione del rinnovo automatico in qualsiasi momento.

C’è poi l’offerta dedicata al piano annuale con pagamento mensile. Impegnandosi ad attivare NOW e mantenere attivo l’abbonamento per almeno 12 mesi, infatti, il costo sarà ridotto a 19,99 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio di 10 euro al mese (5 euro per il primo mese) rispetto al piano mensile.

Per sfruttare subito una delle due promozioni basta seguire il link riportato qui di sotto e poi completare l’attivazione del Pass. L’accesso ai contenuti avviene immediatamente dopo l’attivazione, senza alcun tempo di attesa.

Accedi qui al Pass Sport di NOW

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+
La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca
Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali
Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione

Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione
Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+

Invasion 3 sta arrivando: quando esce la serie su Apple TV+
La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca

La proposta di intrattenimento del digitale terrestre ora è pazzesca
Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali

Digitale Terrestre: tante novità e più qualità ora per molti canali
Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione

Digitale Terrestre: quando la ricerca dei canali può salvarti la visione
Davide Raia
Pubblicato il
19 ago 2025
Link copiato negli appunti