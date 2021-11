Tutte le Fire TV Stick di Amazon a PREZZI PAZZESCHI!

Il rapporto qualità-prezzo è sempre stato tra i punti di forza della serie Fire TV Stick, ma con gli sconti di oggi si toccano nuove vette: fino a -43% sui dispositivi di Amazon con Alexa integrata che trasformano qualsiasi televisore o monitor in un apparecchio smart, attraverso il quale accedere allo streaming dei contenuti multimediali o controllare le funzioni della casa intelligente. L'occasione interessa anche quello più recente, appena aggiunto al catalogo.

Amazon Fire TV Stick: FUORI TUTTO prima del Black Friday

Quattro i modelli che compongono la gamma, tutti accessibili oggi con una spesa fortemente ridotta e disponibilità immediata. Garantita la piena compatibilità con piattaforme come Netflix, YouTube, Disney+, Infinity+, TIMVision, DAZN e ovviamente Prime Video, solo per fare alcuni esempi, così da abilitare la visione di film, serie, show, documentari, partite e molto altro ancora. Eccoli: per tutti i dettagli in merito a specifiche tecniche e telecomando in dotazione far riferimento a quanto riportato nelle singole schede.

In forte sconto dunque anche la new entry di poche settimane fa, la Fire TV Stick 4K Max che oltre ad assicurare il supporto alla risoluzione Ultra HD offre una maggiore potenza di calcolo ed è pronta per le reti WiFi 6. Non manca nemmeno la possibilità di interagire con Alexa mediante comandi vocali, grazie al microfono integrato.

Non c'è bisogno di aspettare il Black Friday in agenda tra qualche settimana: approfitta oggi di questa ghiotta occasione, per regalarti (o regalare) un dispositivo capace di rivoluzionare l'esperienza multimediale in casa. Un'opportunità d'oro anche per chi desidera portarsi in avanti e iniziare ora a pensare ai regali di Natale, risparmiando.