 Tutte le Cialde e Capsule Caffè Borbone in offerta al Black Friday Anticipato di Amazon
Scopri tutte le cialde e le capsule firmate Caffè Borbone, sinonimo di qualità e bontà, in offerta al Black Friday Anticipato di Amazon.
Scopri tutte le cialde e le capsule firmate Caffè Borbone, sinonimo di qualità e bontà, in offerta al Black Friday Anticipato di Amazon.

Proprio in questo istante su Amazon, grazie al Black Friday Anticipato, ti stanno aspettando tutte le cialde e le capsule Caffè Borbone in offerta speciale. Non perdere altro tempo! Assicurati un espresso buono come al bar a pochi centesimi di euro! Fino al 30% di sconto.

Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu 100 Capsule Compatibili Nespressoa soli 19,38 euro!

Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso *

Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso *

19,3824,86€-22%
Vedi l’offerta

Caffè Borbone Don Carlo, Miscela Rossa 100 Capsule Compatibili con Lavazza a soli 18,53 euro!

Caffè Borbone Don Carlo, Miscela Rossa - 100 Capsule - Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza* A Modo Mio*

Caffè Borbone Don Carlo, Miscela Rossa – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Lavazza* A Modo Mio*

18,5323,53€-21%
Vedi l’offerta

Caffè Borbone Cialda Compostabile Miscela Blu  150 Cialde a soli 23,95 euro!

Caffè Borbone Don Carlo, Miscela Nera 50 Capsule Compatibili con le Macchine Lavazza A Modo Mio a soli 8,54 euro!

Caffè Borbone Miscela Oro 100 Capsule Compatibili con Macchine a marchio Bialetti a soli 19,84 euro!

Caffè Borbone Miscela Decaffeinata  50 Capsule  Compatibili Espresso Point a soli 10,91 euro!

Caffè Borbone Miscela Decaffeinata - 50 Capsule - Compatibili con le Macchine Lavazza®* Espresso Point®*

Caffè Borbone Miscela Decaffeinata – 50 Capsule – Compatibili con le Macchine Lavazza®* Espresso Point®*

10,9113,95€-22%
Vedi l’offerta

Caffè Borbone Miscela Rossa 50 Capsule Compatibili con Macchine Bialettia soli 10,79 euro!

Caffè Borbone Miscela Rossa 90 capsule Compatibili con le Macchine Dolce Gusto a soli 19,94 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 nov 2025
