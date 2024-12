Tutte le lingue che vuoi in una sola app: Mondly è in sconto al 95%

Parlare più di una lingua è un vantaggio da non sottovalutare, sia per la vita lavorativa che per quella personale. E se ti dicessimo che imparare una nuova lingua può essere facile, veloce e persino divertente? Mondly, la celebre app di apprendimento linguistico, ha lanciato un’offerta imperdibile: accedi a tutte le 41 lingue della piattaforma con uno sconto del 95%. Il prezzo crolla così da 2600 euro a soli 129,99 euro, una tantum.

Perché scegliere Mondly?

Mondly è stata riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori app per l’apprendimento linguistico. Con oltre 125 milioni di download, ha ricevuto ambitissimi premi, tra cui App dell’Anno da Facebook e Migliore Nuova App da Apple. La sua tecnologia avanzata combina esercizi pratici incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale di alto livello e persino lezioni in realtà aumentata. Il risultato? Ti sentirai come un vero madrelingua in poco tempo.

Grazie alla strategia di gamification, Mondly trasforma l’apprendimento in un gioco divertente e stimolante. Inoltre, la piattaforma si avvale della collaborazione con professionisti madrelingua: potrai ascoltare e imitare accenti naturali, migliorando notevolmente la tua pronuncia. Infine, potrai esercitarti con un chatbot smart dotato di riconoscimento vocale avanzato e con le innovative lezioni in realtà aumentata.

La migliore offerta

Approfittando della promozione attiva potrai acquistare Mondly al prezzo scontato di soli 129,99 euro, invece di 2600 euro. Con un unico acquisto, scontato del 95%, otterrai:

Accesso a vita a tutti i contenuti dell’app

a tutti i contenuti dell’app Tutte le 41 lingue Mondly, tra cui inglese, spagnolo, francese, giapponese e molte altre

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua ma hai rimandato per mancanza di tempo o risorse, questa è la tua occasione: scopri l’offerta, disponibile per un periodo limitato, sul sito web ufficiale di Mondly.