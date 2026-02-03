Tutti gli antivirus di Avast ora costano il 70% in meno: scopri le promo

In questo momento tutta la gamma Avast è proposta con uno sconto del 70%. Un’occasione ideale per proteggere i propri dispositivi affidandosi a una delle soluzioni di sicurezza più complete sul mercato.

La promozione consente di ridurre sensibilmente la spesa senza rinunciare a una difesa efficace contro virus, truffe e minacce digitali sempre più frequenti.

Inoltre, ogni acquisto è coperto da 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, così puoi provare il servizio senza alcun rischio. Detto questo, vediamo nel dettaglio le funzionalità di Avast.

Una protezione che va oltre l’antivirus: tutti i vantaggi di Avast

Le soluzioni Avast sono progettate per essere intuitive e facili da usare, ma allo stesso tempo molto complete: un unico ecosistema che protegge la vita digitale, sia online che offline. Le applicazioni sono disponibili per Windows, macOS, Android, iPhone e iPad, con piena compatibilità tra i dispositivi. Grazie a un solo account, tutte le impostazioni restano sincronizzate ovunque.

Scegliere Avast significa andare oltre la semplice difesa da virus. Le funzionalità integrate offrono una copertura a 360 gradi contro le minacce moderne, incluse email di phishing, messaggi fraudolenti e tentativi di truffa telefonica. In caso di rischio, il sistema avvisa tempestivamente l’utente, permettendo di intervenire prima che si verifichino danni.

Con Avast Premium Security sono inclusi strumenti come:

L’Assistente Avast per individuare le truffe online;

La protezione in tempo reale da virus e malware;

I sistemi anti-ransomware;

Il controllo della sicurezza delle reti Wi-Fi;

Il blocco di siti web pericolosi o contraffatti;

La difesa contro il phishing;

La prevenzione degli accessi remoti non autorizzati al PC.

Chi desidera una protezione ancora più estesa può optare per Avast Ultimate, che aggiunge SecureLine VPN, per navigare in modo sicuro e privato, e Cleanup Premium, tool in grado di ottimizzare le prestazioni del computer. Disponibile anche l’AntiTrack, progettato per diminuire il tracciamento e tutelare l’identità online.

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di Avast e per attivare il piano preferito, basta andare sulsito ufficiale.