Tutti i piani annuali G Cloud in offerta al 50%

G Cloud sconta, in occasione del Black Friday, tutti i suoi piani annuali al 50%. Un'incredibile occasione da non lasciarsi scappare per tenere al sicuro tutti i propri file. L'offerta, come già anticipato, è valida solamente per i piani annuali; quello da 100GB di spazio – perfetto per gli utenti casual che desiderano ripulire lo spazio del proprio telefono periodicamente – scende a soli 9,99 dollari. Il piano da 1TB di spazio invece raggiunge il prezzo di 19,99 dollari, davvero utile per coloro che vogliono tenere sempre in ordine i propri dispositivi e cancellarne tutto il contenuto per conservarlo online.

Infine c'è il best deal: il piano unlimited tocca il prezzo più basso a soli 29,99 dollari. Un'offerta davvero eccezionale per un servizio altrettanto interessante e utilizzato già da oltre 5 milioni di utenti. La caratteristica che lo contraddistingue è certamente la sua semplicità, oltre all'interfaccia altamente intuitiva. Potrai effettuare il backup di tutti i tuoi dispositivi utilizzando un singolo account, migrare cronologia chiamate, contatti, messaggi o qualsiasi media su qualsiasi dispositivo Android o Apple.

Il processo intuitivo ti permette di archiviare i tuoi file nel Cloud (o di ripristinarli) in pochissimi click. E poi, hai la certezza che sono sempre al sicuro: i dati sono conservati sull'Amazon AWS Cloud e protetti da crittografia militare 256 AES, per il massimo della sicurezza. I tuoi backup sono accessibili in qualunque momento e da qualunque dispositivo, per un'esperienza davvero dinamica e a tutto tondo. Approfitta delle offerte in occasione del Black Friday e acquista qualsiasi piano annuale a metà prezzo.

Ricordiamo la promozione in corso: il piano da 100GB di spazio, il più economico per utenti casual, è in sconto a 9,99 dollari, mentre quello da 1TB a 19,99 dollari, perfetto per chi vuole tenere il proprio dispositivo sempre in ordine. Infine il più venduto è il piano unlimited, con spazio d'archiviazione illimitato, a soli 29,99 euro all'anno. Un vero affare da non lasciarsi scappare: gli sconti per il Black Friday termineranno presto.