Tutti PAZZI per questa borsa laptop da 10€ su Amazon: anche per MacBook

Giri spesso e non sai mai come portare con te il tuo laptop? Lo zaino è un’ottima risorsa, ma se l’idea non ti entusiama o vuoi un accessorio che sembri più professionale, opta per una borsa laptop. Quale scegliere? Questa qui di DOMISO che su Amazon sta facendo scalpore: super scontata, la porti a casa con soli 9,99€ e va bene con qualsiasi modello fino a 13 pollici, MacBook incluso. Non perdere tempo e aggiungila subito al tuo carrello.

Borsa laptop per stare sempre a tuo agio: perfetta

È semplice eppure è quella che stai cercando. Una borsa per laptop è la migliore risorsa quando devi portare con te i tuoi dispositivi tech ma non vuoi ricadere sul solito zaino. Invece di infilare il portatile in una borsa, tienilo al sicuro in una custodia che è stata creata ad hoc e ti assicura di non rovinare alcuna componente. Questo modello di DOMISO è molto lineare, ma fa il suo lavoro alla perfezione. Disponibile in colorazione pastello, è passe-partout e soprattutto affidabile.

Realizzata con materiali di prima scelta, si apre a 180 gradi con la sua cerniera duplice e ti permette di accedere al tuo dispositivo in modo semplice. Tutta la sezione interna è rivestita di un’imbottitura morbida che evita di rovinare l’estetica dei tuoi prodotti e, allo stesso tempo, assorbe i piccoli urti e sbandamenti per preservare la componentistica tecnica. La borsa è dotata di manico retrattile e di una tasca esterna per portare con te eventuali accessori e documenti. Con quali dispositivi puoi usarla? Con laptop fino a 12,9 pollici o 13,3 pollici a seconda del modello che scegli, il prezzo rimane invariato (ovviamente anche tablet, monitor portatili e così via).

Lo sconto su Amazon è pazzo

Collegati al volo su Amazon per risparmiare il 47% e portare a casa la tua borsa per laptop asoli 9,99€ mettendola subito in carrello.