Tutti pazzi per VEO 3 di Google, gli esempi online

Con Veo 3, Google si è superata. In pochi secondi, questo strumento può generare video sbalorditivi di qualsiasi cosa. E fin qui, nulla di diverso rispetto a Sora di OpenAI. La cosa più incredibile, è che Veo 3 non produce solo immagini, ma crea anche dialoghi, voci fuori campo, musica ed effetti sonori… L’illusione è totale.

E ai primi tester, che hanno potuto provare il generatore video AI di Big G tramite la piattaforma Vertex, non mancano i superlativi per descriverlo: “mozzafiato“, “incredibilmente valido“, “folgorante“, e così via.

Veo 3 stupisce il web: video con audio e dialoghi perfetti creati in pochi secondi

Veo 3 sta facendo parlare di sé per una ragione semplice: i video che sforna sembrano veri. Non solo le immagini sono credibili, ma anche l’audio va perfettamente a tempo con i movimenti delle labbra. I dialoghi suonano naturali, senza quello strano effetto che spesso si vede nei video generati con l’AI. Il risultato finale è così curato che diventa difficile distinguere un video generato dall’intelligenza artificiale da uno girato con attori in carne e ossa. E non parliamo solo di qualità tecnica: anche le espressioni e i gesti convincono.

Un altro punto di forza è l’interfaccia intuitiva. Anche a chi non ha competenze tecniche può creare contenuti complessi con estrema facilità. Questa combinazione di realismo estremo e facilità d’uso ha lasciato a bocca aperta sia gli esperti che gli appassionati del settore.

Esempi di video generati con Veo 3

Abbiamo scovato alcuni dei video generati da Veo 3 e pubblicati su X. E bisogna essere onesti, c’è molto da rimanere impressionati, come nel caso di questo filmato. L’autore si è chiesto cosa succederebbe se i personaggi dell’AI si rendessero conto di vivere in una simulazione…

I did more tests with Google's #Veo3. Imagine if AI characters became aware they were living in a simulation!

Ecco un esempio di pubblicità farmaceutica, creata in meno di un giorno:

I used to shoot $500k pharmaceutical commercials. I made this for $500 in Veo 3 credits in less than a day. What's the argument for spending $500K now?

Ma non è tutto. Questo utente di Internet ha generato un video degno dei più grandi film d’azione di Hollywood:

I just tested Google's #Veo3 AI and it is insane!

Un altro ha chiesto all’AI di generare una finta intervista di strada:

Google Veo 3 realism just broke the Internet yesterday. This is 100% AI 10 wild examples: 1. Street interview that never happened

Questa scena potrebbe essere uscita da un film fantasy:

This tech (VEO 3) is too good to be true. This tech shouldn't exist yet… I was expecting it in two more years, not today. This is crazy. This is REALLY going to change things faster than ever.

Veo 3 sfida la realtà…

Quello che abbiamo visto finora è solo un assaggio. Nel mondo creativo le reazioni sono state contrastanti: da una parte c’è chi trema per il proprio futuro lavorativo, dall’altra chi già calcola quanto risparmierà… Ma il vero problema è un altro. Se già oggi facciamo fatica a distinguere il vero dal falso, figuriamoci quando chiunque potrà creare video perfetti con il proprio computer. In mani sbagliate, questa roba diventa pericolosa davvero.

Non serve molta fantasia per immaginare gli scenari… deepfake politici, truffe sempre più sofisticate, disinformazione a go go. La tecnologia è impressionante, ma gli effetti collaterali potrebbero essere altrettanto devastanti.