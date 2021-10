TUTTO Kaspersky in sconto: guarda che vetrina

La necessità di avere un antivirus aggiornato installato sul PC è una cosa che non si discute: il malware non attende e non perdona, nemmeno i più attenti. Quando viene il momento di aggiornare il proprio abbonamento, però, val la pena valutare quale possa essere la migliore opportunità per mettersi al riparo con il minor costo e la massima resa possibile. Kaspersky ha un'idea, anzi: ne ha quindici.

Antivirus Kaspersky, 15 occasioni: approfittane

Sono ben 15, infatti, le soluzioni che il gruppo porta in sconto su Amazon in queste ore all'interno di una intera vetrina di opportunità per tutti i gusti, per durate differenti, per un diverso numero di dispositivi: per ogni esigenza, insomma. Non c'è che da scegliere, sapendo che gli sconti vanno dal 50 al 69%: prezzi più che dimezzati, insomma.

Qualche esempio:

L'intera vetrina è disponibile qui.

Per ogni linea di prodotto sono disponibili varie declinazioni, basate soprattutto sul numero di device che si intendono proteggere (desktop, laptop, mobile): il consiglio è quello di approfittare delle offerte pluriannuali, così da potersi garantire protezione duratura a prezzo minimo, con copertura su più device per avere una protezione completa che doni massima tranquillità a prescindere dal dispositivo che si sta utilizzando momento per momento. Gli sconti servono a questo: a risparmiare. Ma ciò non deve andare a pesare sul compromesso tra sicurezza e investimento, perché i danni di un possibile problema informatico possono essere ben più ampi di qualche decina di euro spalmati su più anni e più device.