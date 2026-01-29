 Tutto per il fai da te in offerta su eBay: risparmia fino a 45€ con coupon
Tutto il fai da te in offerta a prezzi sorprendenti su eBay grazie al coupon che ti permette di risparmiare fino a 45€ sul tuo ordine.
Tecnologia Casa e Domotica
Approfitta subito delle offerte su eBay per il fai da te! Grazie al coupon JAN26 risparmi fino a 45 euro sul tuo ordine. Inoltre, con una spesa minima di 30 euro hai anche la possibilità di pagare in tre comode rate a tasso zero. La consegna gratuita, su molti articoli, è inclusa per molte destinazioni in Italia.

Approfitta delle offerte su Fai da te di eBay

SEGA A NASTRO DA BANCO PER LEGNO 350W GONIOMETRO E 3 LAME a soli 143,10 euro con il coupon CASA26!

Saldatore bruciatore cannello a gas butano fiamma ossidrica + 4 cartucce a soli 27,90 euro!

Segatrice a Nastro Femi 780 XL Troncatrice per Ferro Sega inox Metallo a soli 359,10 euro con il coupon CASA26!

Segatrice a Nastro Femi 780 XL Troncatrice per Ferro Sega inox Metallo

Segatrice a Nastro Femi 780 XL Troncatrice per Ferro Sega inox Metallo

399,000,00€-10%
Banco sega circolare 2200W con disco 254 mm Scheppacha soli 170,10 euro con il coupon CASA26!

Satinatrice spazzolatrice levigatrice a rullo 1300W SCHEPPACH a soli 89,10 euro con il coupon CASA26!

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE WYLBia soli 26,10 euro con il coupon CASA26!

KIT POTATURA MINI MOTOSEGA 8″ + FORBICE CESOIA A BATTERIA CON ASTA TELESCOPICAa soli 81 euro con il coupon CASA26!

SALDATRICE A ELETTRODO ELETTRICA INVERTER DA 400 AMPERE CON ACCESSORI a soli 71,91 euro con il coupon CASA26!

Avvolgitubo Aria Compressa con Tubo 10 Mt Attacco 1/4″ Fissaggio a Parete Muro a soli 35,91 euro con il coupon CASA26!

POLIFUSORE SALDATORE 2300W 6 MATRICI PER SALDATURA TUBI PLASTICA PVCa soli 44,91 euro con il coupon CASA26!

Pialla a filo e spessore combinata per legno banco 1500w 254mm Scheppach a soli 377,10 euro con il coupon CASA26!

Compressore aria verticale 50 lt 10 bar con kit 13 accessori Scheppach a soli 170,10 euro con il coupon CASA26!

AFFILATRICE A UMIDO ACQUA SCHEPPACH TIGER 2500 AFFILA COLTELLI FORBICI MOLA a soli 152,10 euro con il coupon CASA26!

Lucidatrice per Auto Levigatrice Rotativa da Carrozzeria 700w disco 125 mm a soli 26,54 euro con il coupon CASA26!

Verricello elettrico 12 V Paranco 300 W 5000 Kg Argano Auto Barca Traino Ribimex a soli 104,31 euro con il coupon CASA26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 gen 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
29 gen 2026
