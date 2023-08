Tutto per superare lo IELTS Test con British Council al 30% di sconto

British Council, con la sua impressionante storia di oltre ottant’anni di esperienza nell’istruzione e nella cultura, ha dimostrato di essere un leader nel campo della preparazione linguistica. Ora, con un’offerta imperdibile, puoi accedere alle loro migliori risorse con uno sconto del 30%. Questa è un’opportunità unica per ottenere una preparazione di alta qualità a un prezzo accessibile.

L’IELTS (International English Language Testing System) è un passaggio cruciale per chiunque desideri dimostrare le proprie competenze linguistiche in inglese a livello internazionale. Oltre a valutare le tue abilità di ascolto, lettura, scrittura e conversazione, l’IELTS è spesso un requisito fondamentale per l’accesso a università prestigiose, posizioni di lavoro di alto livello e il perseguimento di un sogno di vita in paesi anglofoni.

Massimizza le tue possibilità con British Council

Questa offerta esclusiva ti offre una serie di vantaggi chiave per la tua preparazione IELTS: dalle risorse specializzate con cui affinare grammatica, arricchire vocabolario e sviluppare strategie alla guida degli insegnanti esperti di British Council che ti accompagneranno in ogni passo del tuo percorso, fino alla preparazione personalizzata in base alle tue esigenze.

Ecco un’occhiata più da vicino ai piani disponibili con lo sconto del 30%:

Piano “Express”: Con 10 crediti classe a soli 146 euro, otterrai una consulenza mirata e consigli strategici per affrontare l’IELTS con sicurezza. Piano “Lite”: Ottieni 20 crediti classe al prezzo scontato del 30% (181 euro) per un apprendimento mirato e la pratica dettagliata prima dell’esame. Piano “Intensive”: Per un’immersione completa nella preparazione, scegli questo piano che offre 50 crediti classe a soli 398 euro anziché 568. Questa è un’opportunità da non perdere per una preparazione completa e personalizzata.

L’IELTS è la porta d’accesso a un mondo di opportunità globali, e il British Council è il tuo partner ideale per raggiungere il punteggio desiderato. Sfrutta questa offerta che ti permetterà di risparmiare il 30% di sconto e preparati per un futuro di successo. Il British Council non solo ti guiderà attraverso il processo di preparazione, ma ti supporterà anche mentre affronti l’esame con sicurezza e competenza: non a caso, è il co-creatore del test.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.