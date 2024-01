Tutto pronto per i Play Off della NFL ma prima c'è Giants vs Eagles: dove vedere le partite

Ci siamo: la regular season della NFL si avvia alla conclusione ed è quasi tutto pronto per la partenza dei Play Off 2024. Manca all’appello l’ultima giornata, la week 18, che, tra i tanti match in programma, vede anche la suggestiva sfida tra i New York Giants e i Philadelphia Eagles. La partita è in programma il 7 gennaio 2024 quando in Italia saranno le 22.30. L’orario è ottimo per poter seguire in diretta la partita.

Come per tutte le partite della NFL, anche la sfida tra New York Giants e Philadelphia Eagles è visibile attivando il Game Pass della NFL su DAZN. In occasione della fine della stagione regolare è possibile sfruttare l’Offerta di fine stagione che riduce il prezzo fino a 44,99 euro, garantendo una visione illimitata per il resto della stagione. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente su DAZN, tramite il link qui di sotto.

È tutto pronto per i Play Off della NFL

Finalmente, la stagione di NFL entra nel vivo. Come da tradizione, infatti, le prime settimane del nuovo anno segnano la strada per l'avvio dei Play Off. , con la fine della lunga stagione regolare, iniziata lo scorso settembre e pronta a chiudersi con la week 18 proprio questo week end. Tra le ultime sfide in calendario, come detto, c'è proprio il match tra Ne York Giants e Philadelphia Eagles, in programma il 7 gennaio, dalle 22.30 in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.