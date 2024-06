TV 4K da 55 pollici: -165€ per questa TCL al MINIMO STORICO

Oggi in sconto di 165 euro rispetto al listino ufficiale, la TV 4K da 55 pollici di TCL (TCL 55T7B, modello 2024) è in vendita su Amazon al suo prezzo minimo storico. È perfetta sia per lo streaming che per il digitale terrestre, senza dimenticare il gaming, grazie al suo pannello QLED con prestazioni avanzate e a una modalità dedicata.

TCL 55T7B: lo sconto sulla TV 4K da 55 pollici

I punti di forza sono davvero tanti: dalla piattaforma Google TV per l’accesso ad applicazioni e piattaforme alla tecnologia Motion Clarity per una fluidità delle immagini senza compromessi, dal design che permette di montarla a parete o collocarla su un qualsiasi mobile (inserendo i supporti in due posizioni differenti, a scelta) alle tante porte in dotazione per la connettività. Trovi l’elenco completo delle caratteristiche nella descrizione completa.

In questo momento puoi acquistare TCL 55T7B al suo prezzo minimo storico, pagando la TV 4K da 55 pollici solo 434 euro, invece di 599 euro come da listino, con un forte risparmio. Ricordiamo che si tratta del modello 2024, quello appena uscito sul mercato, compatibile con Alexa e Assistente Google per l’interazione tramite comandi vocali, grazie al microfono presente nel telecomando. Lo sconto di 165 euro è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali.

Mettila nel carrello ed effettua subito l’ordine per riceverla direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Specifichiamo infine che Amazon si occupa delle vendita e della spedizione, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. La classe energetica è F, secondo i nuovi criteri di classificazione.