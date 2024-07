TV 4K LG (QNED, 55 pollici): risparmia 150€

Lo sconto di 150 euro rispetto al prezzo mediano sulla TV 4K da 55 pollici della serie LG QNED è imperdibile per chi vuol mettere in salotto un nuovo televisore di fascia alta. Ha tutto ciò che serve per l’intrattenimento in streaming, per il gaming (c’è anche GeForce NOW) e, ovviamente, per il nuovo digitale terrestre.

Non è la solita TV 4K: super sconto su LG QNED da 55 pollici

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore α5 Gen6, che si occupa di ottimizzare le immagini e di visualizzarle in modo impeccabile anche in formato Ultra HD, sfruttando il pannello Quantum Dot e NanoCell con HDR10 Pro in dotazione. Ci sono Alexa, la compatibilità con Assistente Google e Apple AirPlay 2, la connettività Wi-Fi, le applicazioni preinstallate per tutte le piattaforme dove vedere film, episodi, show, eventi sportivi ecc. Le funzionalità smart sono gestite attraverso la piattaforma webOS, inclusa Sports Alert che mostra notifiche aggiornate in tempo reale sui risultati delle partite delle tue squadre preferite, anche se stai guardando altro. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

Lo sconto di 150 euro è applicato in automatico e, in questo momento, ti permette di acquistare la TV 4K di LG (serie QNED) da 55 pollici al prezzo finale di soli 499 euro invece di 649 euro come prezzo mediano (quello di listino è ancora più alto).

Se la ordini adesso, entro un paio di giorni sarà da te con la consegna programmata gratuita da parte della rete logistica di Amazon. L’e-commerce si occupa anche della vendita, senza passare da intermediari.