TV 4K Samsung da 55 pollici: oggi lo paghi la metà

Non il solito schermo: la TV 4K da 55 pollici della linea Samsung AU7170 è stata progettata per innovare l’esperienza di intrattenimento in salotto e in ogni altro ambiente della casa. Caratterizzato da un design elegante e minimalista, può essere appeso alla parete oppure appoggiato su un qualsiasi mobile grazie ai supporti in dotazione. In questo momento, grazie all’ottima offerta eBay in corso, può essere tuo alla metà del prezzo di listino. Lo sconto è doppio: uno applicato in automatico e uno da attivare con un coupon, inserendo il codice ITPERH9YJS358J7M prima di finalizzare l’ordine.

Samsung AU7170: che sconto sulla TV 4K da 55″

Basato sulla piattaforma TIZEN, integra tutte le funzionalità tipiche delle Smart TV di ultima generazione, a partire dalle applicazioni per lo streaming da servizi come Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay, NOW, TIMVISION, Paramount+, YouTube e così via. Tra le specifiche tecniche troviamo poi la tecnologia PurColor per colori reali e nitidi, il processore Crystal 4K per prestazioni senza compromessi, Adaptive Sound per calibrare il comparto audio in base al contenuto riprodotto e Motion Xcelerator per ottimizzarne l’uso con i videogiochi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi, grazie alla promozione in corso, il televisore 4K da 55 pollici della linea Samsung AU7170 può essere tuo al prezzo di soli 373 euro invece di 749 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato che si aggiunge allo sconto automatico, inserendo il codice ITPERH9YJS358J7M nell’apposito campo prima di eseguire il pagamento.

A proporre l’affare è un rivenditore autorizzato dal brand e con oltre 243.000 feedback positivi già ricevuti su eBay dai clienti. È garantita la spedizione gratuita (con eventuale consegna al piano) in pochi giorni: se lo ordini subito, all’inizio della prossima settimana il televisore sarà a casa tua, nel tuo salotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.