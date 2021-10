Lo abbiamo anticipato a fine settembre in occasione della conferma ufficiale da parte del Ministero, ma è bene ribadirlo in vista del passaggio ormai imminente: tra poche ore, a partire da mercoledì 20 ottobre, alcuni canali Rai e Mediaset dismetteranno la codifica MPEG-2 in favore del nuovo standard MPEG-4. Il risultato? Saranno visibili solo ed esclusivamente in HD, di conseguenza potrebbero non essere più ricevuti da chi è in possesso di un televisore con qualche anno di attività alle spalle.

I canali Rai e Mediaset che passano a MPEG-4

Si tratta della prima fase del passaggio al nuovo digitale terrestre, che andrà a completarsi nel gennaio 2023 con l'attivazione definitiva del DVB-T2 (standard HEVC Main10). Ecco quelli interessati dallo switch di domani:

Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola;

TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Tutti gli altri continueranno ad arrivare normalmente nelle case degli italiani come sempre, inclusi Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Ad ogni modo, per essere certi di poter ricevere quelli HD, è sufficiente sintonizzare l'apparecchio su 501, 505 o 507 e vedere se compaiono rispettivamente Rai 1 HD, Canale 5 HD o LA7 HD. Se lo schermo non rimane nero, è tutto ok, in alternativa con puoi risolvere con poche decine di euro.

Il discorso cambia invece per quanto riguarda il prossimo passaggio al DVB-T2: il test per verificare il supporto può essere fatto sui canali 100 e 200. Se compare la scritta “Test HEVC Main10” si è pronti, in alternativa si può valutare l'acquisto di un decoder o di un nuovo televisore.