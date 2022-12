TV economica: le migliori scelte su Amazon

Non tutti hanno bisogno di uno schermo 4K e non sempre una grande diagonale è la scelta migliore: molti preferiscono una TV economica e dalle dimensioni compatte, l’importante è che sia compatibile con il nuovo digitale terrestre, così da non dover acquistare un decoder separato. A chi cerca un prodotto simile dedichiamo questo articolo, riportando i modelli migliori tra quelli proposti oggi da Amazon.

Cerchi una TV economica con il nuovo digitale terrestre?

Per consultare l’elenco completo delle caratteristiche non bisogna far altro che accedere alle schede dei prodotti raggiungibili attraverso i link sul prezzo. Tutte dispongono del supporto a DVB-T2, la tecnologia che a breve sarà necessaria per vedere i canali della televisione tradizionale. In alcuni casi ci sono anche funzionalità smart per lo streaming.

L’ultima dell’elenco, il modello TCL 32D4300 integra anche il supporto a Dolby Audio e l’uscita per le cuffie. Considerando il prezzo estremamente contenuto può essere la scelta giusta.

In tutti i casi si può contare sulla spedizione gratuita: verificare le tempistiche di consegna nelle schede dei singoli prodotti.

