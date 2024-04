TV Samsung Crystal UHD 4K da 55": la versione del 2024 raggiunge già il MINIMO STORICO

Siete pronti a entrare nella nuova era della tecnologia televisiva senza svuotare il portafoglio? Grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, potete portare a casa il fantastico TV Samsung Crystal UHD 4K da 55″ nella versione del 2024 a soli 449 euro raggiungendo il suo primo minimo storico assoluto.

TV Samsung Crystal UHD 4K da 55″: qualità e innovazione a prezzo accessibile

Questo TV Crystal di Samsung offre una visione straordinaria, con colori realistici e immagini cristalline che vi immergeranno completamente in ogni scena. Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla vostra casa il tutto senza cornice su 3 lati.

Dotato di funzionalità all’avanguardia, come il nuovo Smart Hub, vi permette di accedere facilmente ai contenuti desiderati, garantendovi più tempo per lo streaming e meno tempo per la ricerca. La tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasti per un’esperienza visiva eccezionale, mentre il Motion Xcelerator Turbo porta il gaming a un livello superiore.

Dal punto di vista audio, la tecnologia Adaptive Sound ottimizza l’audio in base al contenuto che state guardando, assicurandovi un suono coinvolgente in ogni scena. L’audio surround 3D e l’audio virtuale del canale superiore vi regaleranno un’esperienza sonora immersiva senza pari.

Compatibile con Alexa, Google Assistant e Bixby, potrete controllare il TV con semplici comandi vocali e collegarlo facilmente al vostro PC tramite la modalità wireless. Non perdete tempo, correte su Amazon e acquistate il Samsung Crystal UHD 4K da 55″ a soli 449 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia, garantite da un venditore affidabile con un impressionante 96,5% di feedback positivi su quasi 35mila recensioni. E non dimenticate di utilizzare il codice sconto CASA24 per risparmiare ancora di più!