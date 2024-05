Apple: a Taiwan per assicurarsi i chip da 2 nm

Jeff Williams, direttore operativo di Apple, si è recato stato a Taiwan per assicurarsi la fornitura dei prossimi chip da 2 nm di TSMC, andando pertanto a confermare le informazioni a tal riguardo che avevano iniziato a circolare a inizio anno.

Apple: Jeff Williams a Taiwan pr i prossimi chip da 2 nm

Entrando più nel dettaglio, nel corso della visita, Jeff Williams ha avuto modo di incontrare Wei Zhejia, il presidente di TSMC, per discutere di chip AI personalizzati e garantire che Apple sarà in grado di accedere al processo di produzione a 2 nm, la cui produzione prenderà il via nel 2025.

I chip da 2 nm dell’azienda potrebbero apparire per la prima volta nella gamma iPhone 17 attesa proprio per il 2025. La transizione, che consente di includere più transistor in uno spazio più piccolo, dovrebbe apportare svariati cambiamenti, in particolare con miglioramenti delle prestazioni del 10 o del 15% e riduzioni del consumo energetico fino al 30% rispetto al processo ‌3 nm‌.

Assicurarsi anticipatamente una fornitura di chip da 2 nm è fondamentale per Apple, visto e considerato che TSMC resta l’unica azienda in grado di produrli nella scala e nella qualità richieste. Questa esclusività è indispensabile per soddisfare l’elevata domanda dei prodotti Apple, limitando al tempo stesso l’accesso dei concorrenti a questi chip più avanzati.

Da tenere presente che per i suoi chip da ‌3 nm‌, come l’A17 Pro che alimenta iPhone 15 Pro e l’M4 che ha appena debuttato su iPad Pro, il colosso di Cupertino ha prenotato tutta la capacità di produzione di chip disponibile offerta da TSMC.