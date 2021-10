TV Satellitare e DVB-T2 al minimo prezzo con questa antenna

Come ormai noto, non manca molto allo “switch off”, ovvero la procedura che trasferirà le trasmissioni televisive sulle nuove frequenze del DVB-T2. In molti saranno costretti ad acquistare un nuovo TV o decoder, per continuare ad usufruire della TV pubblica. Tuttavia, l’antenna interna Boyoye offre un interessante upgrade a basso costo rispetto al solo DVB-T2.

Antenna interna Boyoye DVB-T2 e satellite: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo piuttosto compatto, con uno spessore ridotto davvero al minimo indispensabile. È possibile posizionarla praticamente ovunque, che sia un muro, una finestra o anche un mobiletto semplicemente appoggiandola. L’installazione è semplicissima: basta collegare il cavo USB ad una qualsiasi porta, che sia un adattatore a muro o quella integrata nella TV, così da alimentarla. A questo punto non rimane che collegare il cavo coassiale al tuner del televisore o al decoder. In questo modo è possibile ricevere il segnale DVB-T2 con decodifica HEVC10, continuando quindi la visione anche in seguito allo switch off. Tuttavia, l’antenna consente la visione di molti più canali rispetto a quelli del solo digitale terrestre.

Questa, infatti, è in grado di captare anche il segnale satellitare, così da accedere a tutti i canali gratuiti disponibili. Ottima la ricezione che offre un raggio di oltre 320 chilometri, grazie ad un amplificatore aggiornato incluso in confezione. La qualità dell’immagine è senza dubbio di altissimo livello, grazie alla compatibilità del chip con il segnale 4K a 60fps e modalità HDR. Quest’ultimo integra anche il Clear Filter che riesce a filtrare i segnali le onde di cellulari e radio FM in modo da mantenere una ricezione ottimale e priva di interferenze. Presente perfino il supporto al Dolby Atmos che concede un’esperienza perfetta anche dal punto di vista audio.

Grazie ad un’offerta lampo, l’antenna Boyoye può essere acquistata su Amazon a soli 24,99 euro con uno sconto del 26% sul prezzo di listino.