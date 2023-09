TV Sony da 43 pollici (modello 2023) a -200€: che affare

Amazon tende oggi una mano a chi desidera acquistare un nuovo televisore 4K: il modello Sony BRAVIA KD-43X75WL, con diagonale da 43 pollici, è in sconto di 200 euro sul listino e proposto al suo prezzo minimo storico. È perfetto anche per il gaming, grazie al supporto per la modalità Auto Low Latency.

Amazon taglia il prezzo di questa ottima TV Sony BRAVIA

Il design Narrow Bezel curato nei minimi dettagli è ciò che balza subito all’occhio. C’è tutto anche sul fronte delle caratteristiche smart, a partire dalla piattaforma Google TV per l’accesso immediato alle piattaforme di streaming e alle applicazioni dell’ecosistema. Il telecomando in dotazione è dotato di microfono. Per saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare il televisore Sony BRAVIA KD-43X75WL da 43 pollici al prezzo finale di soli 499 euro, grazie allo sconto di 200 euro (-29%) proposto oggi. Non è necessario attivare coupon né inserire codici.

L’affare è offerto da Amazon, che si occupa direttamente di vendita e spedizione, con la consegna gratuita assicurata in pochi giorni. Approfittandone, effettuando subito l’ordine, la TV arriverà a casa molto presto senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.