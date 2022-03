Twitch: apertura verso i contenuti per adulti

Secondo quanto emerso nel corso delle ultime ore, la dirigenza di Twitch avrebbe intenzione di aprire le porte ai contenuti per adulti. A riferirlo è stato lo youtuber Zach Bussey, mediante un apposito report, per cui al momento non vi è ancora nulla di confermato in via ufficiale. Sia chiaro, non si tratterà di contenuti sessualmente espliciti, ma molto più “semplicemente” di un cambio di policy e di un allargamento rispetto alle restrizioni vigenti, una mossa questa che va però parzialmente in controtendenza con la decisione presa settimane addietro di bandire riferimenti a sesso e droga nei nomi.

Twitch: un tag apposito per i contenuti per adulti

I contenuti appartenenti alla categoria verranno contrassegnati dal tag “Mature”, obbligatorio per le live streaming per permettere all’algoritmo di applicare tutte le varie ed eventuali restrizioni per i minori. Per la precisione, i contenuti che richiederanno la suddetta etichetta saranno i seguenti.

Contenuti di educazione alla salute sessuale

Discussioni su argomenti o esperienze sessuali

Contenuti fetish (come le inquadrature dei piedi)

Immagini in cui si palpeggia o tocca il proprio corpo

Baci prolungati indirizzati alla telecamera

Espressioni facciali associate all’eccitazione sessuale

Inquadrature della telecamera esplicite

Lap e pole dance

Arte sessualmente esplicita

Testo del canale, titoli o sovrapposizioni con contenuti a sfondo sessuale

Contenuti che incoraggiano conversazioni mature in chat

Da notare che Twitch avrebbe in previsione pure di aggiungere tutta una serie di novità relative ai canali dei content creator, tra cui le possibilità di includere titoli sessualmente espliciti, overlay con riferimenti sessuali e discussioni +18 in chat.