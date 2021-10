Twitch, un altro schiaffo e la faccia è di Bezos

Il primo schiaffo, quello più pericoloso e diretto, è stato nei giorni scorsi quando l'intero codice sorgente di Twitch è finito online per mezzo di caricamento da fonte anonima. Si è trattata di una violazione estremamente pesante causata da un errore di configurazione, con l'effetto di mettere il codice in vista e l'intera community in pericolo. Oggi un altro schiaffo, meno pericoloso, che sa però di beffa: sull'interfaccia è improvvisamente comparso il volto di Jeff Bezos (fondatore di Amazon, gruppo che controlla Twitch) per mezzo della sostituzione dell'immagine di background con una posticcia.

L'attacco – innocuo ma significativo – è stato segnalato su Twitter attraverso immagini che ne hanno descritti gli eventi:

More Twitch shenanigans are afoot. All game directory header pictures on the Web version of Twitch are now showing a closeup picture of Jeff Bezos. It's been like this for the last 2 hours. pic.twitter.com/LcKP9jGMCC

— AnEternalEnigma (@AnEternalEnigma) October 8, 2021