Twitter attiva il nuovo @POTUS con zero follower

Come promesso, Twitter ha attivato nuovi account governativi dopo l’insediamento ufficiale di Joe Biden. Rispetto alla transizione precedente (da Obama a Trump) c’è però una novità: tutti i follower di @POTUS sono stati eliminati. Con l’arrivo del nuovo Presidente è stato anche aggiornato il sito della Casa Bianca, ora più accessibile.

Twitter cancella i follower di @POTUS

In occasione del passaggio da Obama a Trump nel 2017, Twitter aveva archiviato i tweet dell’account @POTUS in @POTUS44, lasciando tutti i follower. La stessa procedura per i messaggi è stata applicata con la transizione da Trump a Biden, spostandoli in @POTUS45, ma stavolta sono stati eliminati tutti i follower. L’azienda guidata da Jack Dorsey non ha chiarito i motivi di questa decisione. Anche l’account @WhiteHouse ha perso tutti i follower.

Gli utenti interessati hanno ricevuto una notifica e possono iniziare a seguire gli account della nuova amministrazione. In questo momento @POTUS ha 4,8 milioni di follower (erano 33 milioni), mentre @WhiteHouse ha 3,2 milioni di follower (erano 26 milioni). L’account @VP della Vice Presidente Kamala Harris ha invece 7,2 milioni di follower.

Con l’insediamento di Biden è stato anche aggiornato il sito ufficiale della Casa Bianca. Ora ci sono due impostazioni che permettono di attivare la modalità ad alto contrasto (dark mode) e ingrandire i caratteri, due novità che dimostrano una maggiore attenzione verso l’accessibilità.

Nel codice HTML è stato anche nascosto il messaggio “If you’re reading this, we need your help building back better“, seguito dal link https://www.usds.gov/apply che punta al sito dello U.S. Digital Service. Il messaggio è quindi rivolto agli esperti di Information Technology.